Vivo V17 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni akıllı telefon modellerini bir bir ortaya çıkaran Vivo, merakla beklenen bir akıllı telefon modeli için daha ön gösterim yaptı. Vivo V17 Pro modelleri için yapılan ön gösterim tam bir tanıtım olarak değerlendirilmeyecek olsa da telefonun özelliklerini ortaya çıkarmış oldu.

Buna göre Vivo V17 Pro özellikleri içerisinde dikkat çekici detaylar söz konusu. Özellikle kamera sistemi konusunda çok konuşulacak bir telefonun sunulduğunu görmek mümkün oldu. Buna göre yeni seri akıllı telefon modelinin içerisinde 4 arka kamera bulunacak.

Vivo V17 Pro Fark Yaratacak

Yeni seri Vivo V17 Pro akıllı telefon modellerinde Pop-up kamera sistemi kullanılacak. Bu sayede telefonların çerçevesiz ve çentik alansız bir tasarımla geldiğini görmek mümkün olacak. Tamamen çerçevesiz bir model olarak gelecek yeni akıllı telefon, arka kısımda ise 4 kameraya ev sahipliği yapacak.

Arka kısımda yer alacak olan 4 kameranın tasarımı desteklediğini göreceğiz. Telefonda 48 MP değerinde bir ana kamera, 8 MP değerinde geniş açı kameraları, 2 MP değerinde derinlik algısı kameraları ve 2 MP değerinde makro kamera bulunacak.

Ön kısımda ise 32 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera kullanıldığı görülecek. Açıkçası Vivo V17 Pro modelinin kamera dizilimi öne çıkacak ancak diğer özelliklerde azımsanmayacak cinsten.

Öyle ki bu modelde yer alacak olan işlemci 2 GHz saat hızına sahip olan Snapdragon 675 serisi olacak. Yenilenmiş olan işlemcilerin yanında 8 GB RAM göreceğiz. Hem işlemci hem de RAM miktarı iddialı olan Vivo V17 Pro, ekran kısmında da 6.44 inçlik bir panel sunacak. 6.44 inçlik panelde Full HD+ çözünürlük değerinin sunulduğunu ve ekran teknolojisi kısmında da yine Super AMOLED tercihini göreceğimizi de ekleyelim.

Şu ana kadar ortaya çıkan özellikler sadece ön gösterim özellikleri oldu. Bunun dışında detaylı tanıtımın ne zaman yapılacağı konusunda kesin bilgiler paylaşılmadı. Muhtemelen bu ay içerisinde tanıtım yapılacak ve fiyatlar da açıklanacak.