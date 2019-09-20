Vivo V17 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İddialı akıllı telefonlar bir bir tanıtılmaya devam ediyor. Bu alanda en çok beklenen akıllı telefonlar arasında yer alan Mate 30 modellerinin tanıtımının hemen sonrasında iddialı bir akıllı telefon modeli daha tanıtıldı. Bu kez açılır kapanır kamera sistemi kullanan Vivo V17 Pro modeli tanıtıldı.

Özellikleri ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modellerinin nasıl detaylara sahip olduğu da böylelikle kesinleşmiş oldu. Açıkçası beklenenden iyi bir telefon geldi demek yanlış olmayacaktır.

Vivo V17 Pro Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonların en dikkat çeken kısmı tasarımı. Telefonun ön kısımda çerçeveleri çok ince bir ekran kullandığını görüyoruz. Çerçevesi çok daha ince olan akıllı telefonların, genel olarak ekran alanı daha geniş. Ekranda ön kamera için de herhangi alan ayrılmadığını da belirtelim. Bunun için Pop-up kamera kullanılıyor. Açılır kapanır kamera sistemi içerisinde çift kamera yer alıyor.

Arka kısımda ise yine dikkat çekici bir tasarım söz konusu. 2 ana kamera üst kısımda ve daha geniş lenslere sahip. Bunun hemen altında çizgi şeklinde flaş ışığı var ve hemen altında iki adet biraz daha küçük kamera alanı var.

Vivo V17 Pro Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefon modelinde ekran kısmı oldukça dikkat çekici. 6.44 inçlik ekranda sinema formatı olarak gösterilen 20:9 formatı var. Super AMOLED panelin kullanıldığı ekran Full HD+ çözünürlük ile geliyor. Parmak izi tarayıcıları da ekranın hemen altında konumlandırılmış durumda. Bunun için özel bir alan oluşturulduğunu görmekteyiz. Ekstra bir alana yer verilmiyor.

Teknik Özellikler

Yeni akıllı telefon Vivo V17 Pro modelinde teknik özellikler kısmında da dikkat çekici detaylar var. Telefon teknik kısımda iyi bir orta segment modeli olarak geliyor. İçerisinde Snapdragon 675 serisi işlemciler bulunan akıllı telefon 2 GHz hız değerine sahip.

8 GB RAM miktarına sahip olan akıllı telefonun 128 GB gibi ideal bir depolama alanı da bulunuyor. Bunun yanında pil kısmında ise 18W hızlı şarj desteği bulunan 4100 mAh değerinde bir batarya kullanıldığını ekleyelim.

Kamera Özellikleri

Vivo V17 Pro akıllı telefonları toplamda 6 kamera ile geliyor. Akıllı telefonların ön kısımda 32 MP +8 MP çift kameraya sahip olacağını görüyoruz. Arka kısımda üst üste sıralı olan 4 kamera bulunuyor.

48 MP Sony IMX582 kamera, 13 MP ikinci kamera, 8 MP arka kamera ve 2 MP dördüncü kameranın sunulduğunu belirtelim. 2.5 cm makro fotoğraflar çekebilen kameralar 2x optik yakınlaştırma özelliğine de sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat Nasıl?

Tüm bu özelliklerle beraber telefonun satış fiyatı ise 420 dolar olarak açıklandı. Satış fiyatının tek model üzerinden ele alındığını da söylemek yanlış olmayacaktır.