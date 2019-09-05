Vivo V17 Pro Tanıtım Görseli Yayınlandı – Selfie Kamerasına Dikkat!

Dünyanın açılır iki kameralı ilk telefonunun Vivo V17 Pro olması bekleniyor...

Vivo, Vivo V17 serisi akıllı telefonların tanıtımına hazırlanıyor. Yakın tarihli bir raporda Vivo V17 Pro’nun altı kamerayla donatılabileceği ortaya çıkmıştı. Sızan bir görüntü, dördünün arkaya yerleştirildiğini, diğer ikisinin de açılır kamera modülünün içine yerleştirildiğini ortaya çıkardı.

Vivo V17 Pro’nun tanıtım resmi 91mobiles tarafından sızdırıldı. Telefonun iki kameralı dünyanın ilk açılır selfie kameralı cep telefonu olduğunu söyleyebiliriz. Görüntü, Vivo V17 Pro’nun bu yılın başında tanıtılan Vivo V15 Pro gibi oldukça az kenar çerçevelerine sahip olduğunu gösteriyor.

Tanıtım resmi ayrıca telefonun bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatıldığını ortaya çıkarıyor. Ekranın üzerinde kamera lenslerine sahip geniş bir açılır kamera modülü görebilirsiniz. V17 Pro’nun köşeleri yuvarlatılmıştır, ancak arka tasarımı henüz yer almıyor.

Telefonun daha önce sızdırılmış görüntüsü (aşağıda gösterilmiştir), dört kamera sisteminin arka panelin ortasına doğru yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Kamera kurulumunun gelişmiş yakınlaştırma özellikleriyle donatılacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki resim, akıllı telefonun iki renkli sürümde piyasada yer edeceğine işaret ediyor.

Kaynak akıllı telefonun 9 Eylül’de tanıtımının gerçekleştirileceğini gösteriyor. Ayrıca telefonun Eylül ayının sonuna kadar piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Şu anlık bilgilere göre telefonun özellikleri net değil. Bunun için biraz daha beklememiz gerekecek.