Vivo V17 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında çok fazla temsilcisi olmasa da Vivo, kendi çizgisinde iddialı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Vivo Nex 3 modelinden sonra kendisini kanıtlayan markanın şimdi ise Vivo V17 modeli tanıtıldı. Vivo V17 özellikleri ve fiyatı için açıklamalar yapan firmanın, yeni akıllı telefonlar için neler sunduğuna bakalım.

Vivo V17 Tasarım Detayları

Yeni akıllı telefonun belki de en çok konuşulacak olan kısmı tasarımı. Telefonun ekran kısmında su damlası çentik alanıyla standart bir tasarıma yer verdiğini ve çerçeve yapısının da yine ince olduğunu söylemek yanlış olmaz. Asıl dikkat çeken kısım ise arka kapak tasarımı.

Arka kapak kısmında, kamera alanı çok daha farklı bir yapıya sahip. Elmas kesin kamera alanıyla beraber gelen telefon, bu alan içerisinde 3 arka kamera ve bu alanın hemen dışında bir de flaş ışığına yer veriyor. Bunun dışında arka kısımda yine dikkat çekici bir parlak yüzey olduğunu görmekteyiz.

Vivo V17 Teknik Özellikleri

Vivo V17 teknik özelliklerine ekran kısmı ile başlamak gerekecek. Telefonda 6.38 inçlik geniş bir ekrana yer veriliyor. 2340 X 1080 piksel değeri sunan ekranın, parmak izi sensörleri için de bir alan bulundurduğunu yani telefonun ekranda parmak izi sensörü özelliğine sahip olduğunu görüyoruz.

İşlemci kısmına geçildiği zaman ise Snapdragon 665 serisi karşımıza çıkıyor. 11 nm üretim sürecinden geçen işlemciler, 2 GHz saat hızı değerine sahip ve bu değerle beraber başarılı bir işlemci performansı ortaya konuluyor. Fakat seri yine orta segment modeller arasında yer alıyor. RAM kısmında ise 8 GB gibi iddialı bir değer karşımıza çıkıyor. Depolama alanı da buna bağlı olarak 128 GB olarak belirlenmiş durumda.

Gelelim telefonun kameralarına. Arkada 4 arka kamera sunan Vivo V17, ana kamerada 48 MP değerinde sensör kullanıyor. İkinci kamera kısmında ise 8 MP ultra geniş açılı kamera. Üçüncü kamera kısmında ise 2 MP makro kamerası ve dördüncü kamera kısmında ise 2 MP derinlik algısı kamerası bulunuyor. Ön kamerada ise 32 MP değerinde tek kameranın yer aldığını görmekteyiz.

4500 mAh batarya, Android 9 ile sunulan Funtouch OS 9.2 işletim sistemiyle beraber Vivo V17 fiyatı ise 360 dolar olarak açıklandı.