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Vivo V1921A Modeli Geliyor

Vivo V1921A akıllı telefonlarının TENAA kayıtları ortaya çıktı. Vivo V1921A nasıl bir seri olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Vivo V1921A

Açılır kapanır kamera sistemleriyle fark yaratmayı başaran Vivo, bu konuda çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Markanın şimdilerde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Vivo V1921A koduyla geleceği ortaya çıkan yeni akıllı telefonların TENAA üzerinden yayınlandığını da belirtelim.

Vivo V1921A koduyla gelecek telefonların adının ne olacağı konusunda kesin bilgiler yok. Bununla beraber TENAA kayıtlarında bazı özelliklerin belirlendiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Buna göre yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olduğuna bakalım.

Vivo V1921A Nasıl Bir Seri Olacak?

Hangi seriye dahil olacağı konusunda kesin bilgiler bulunmayan yeni akıllı telefonların, tasarım konusunda da yeni bir seri olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bu modelde 6.39 inçlik bir ekrana kullanıldığını görmek mümkün olacak.

Vivo V1921A

Biraz daha geniş bir ekran boyutuna sahip olacak olan akıllı telefonun ekran çözünürlük değerinin de oldukça yüksek olması beklenmekte. Bunun dışında yeni modelin arka kapak üzerinde 3 kamera sunacağını da belirtelim. Arka kapak üzerinde 3 kamera bulunması, Y serisine dahil olacak bir akıllı telefon geleceğini işaret ediyor.

Fakat yine de serinin kesin olmadığını eklemek gerekiyor. Orta segment ile üst segment arasında akıllı telefonlar bekleniyor ancak net olarak açıklamalar gelmediği için yorum yapmak oldukça zor. İlk olarak Çin genelinde satışa çıkacak olan akıllı telefonların tanıtımı sonrasında  tüm bilgileri paylaşacağız.

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