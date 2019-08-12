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Vivo V1928A Akıllı Telefonları Ortaya Çıktı

Vivo V1928A TENAA kayıtlarında karşımıza çıktı. Vivo V1928A neler sunacak? Nasıl bir akıllı telefon gelecek?

By İbrahim Kızılırmak

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Vivo V1928A

Yeni akıllı telefonlarını tanıtma konusunda hız kazanan markalardan biri olan Vivo, yeni seri akıllı telefonları için hazırlıklarına devam ediyor. Son olarak markanın Vivo V1928A kod adlı yeni bir akıllı telefonu ortaya çıktı.

TENAA üzerinden kayıtları ortaya çıkan yeni akıllı telefonların tasarımının nasıl olacağı konusunda da önemli detaylar ortaya çıktı. Öyle ki yeni akıllı telefonların TENAA üzerinden görüntüleri yayınlanmış oldu.

Vivo V1928A Özellikleri Neler Olacak?

Yeni akıllı telefonların ilk dikkat çeken kısmı kameraları olacak. Telefonların arka kısımda bulunan kameraları üst üste sıralı olacak ve 3 kamera geldiğini göreceğiz. Üst üste sıralı olan kameraları hemen altında bir de flaş ışığı yer alacak.

Bunun dışında arka kapak kısmında bir de parmak izi sensörünün bulunduğunu görmek mümkün olacak. Yeni akıllı telefonların ön kısımda ise çentik alanı sunduğunu göreceğiz ve bu çentik alanı içerisinde kamera kullanıldığını görmek mümkün olacak.

Yeni akıllı telefonların tasarımı bir yana, teknik özellikler kısmında da önemli detaylar ortaya çıkmış durumda. Yeni akıllı telefonların işlemci kısmında ise Snapdragon 710 serisine yer verdiğini görmek mümkün olacak.

Vivo V1928A

Şimdilik işlemcilerin değişmesi beklenmiyor. Bunun dışında yeni akıllı telefonların iki farklı RAM seçeneği sunduğunu göreceğiz. İlk RAM seçeneği kısmında 3 GB RAM bellek karşımıza çıkacak. İkinci RAM seçeneği kısmında ise 4 GB RAM bellek karşımıza çıkacak.

32 GB ve 64 GB depolama alanına sahip olacak iki farklı modelle gelecek olan akıllı telefonların içerisinde 4880 mAh değerinde bir de batarya bulunacak. Vivo V1928A kod adlı yeni akıllı telefonların fiyatının nasıl olacağı konusunda ise bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Çıkış tarihi, fiyat gibi bilgilerin dışında yeni akıllı telefonların isminin ne olacağı da zaman içerisinde netlik kazanacak. Şimdilik ortaya çıkan bilgiler TENAA kayıtlarıyla sınırlı kalmış durumda. TENAA kayıtları dışında yeni bir detay ortaya çıktığı zaman, yeni detaylar için paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Özellikle isim ve benzeri detayları merakla bekliyoruz.

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