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Vivo V20 (2021) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, sessiz sedasız bir telefon piyasaya sürdü. İşte Vivo V20 (2021) hakkında bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

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Vivo V20 (2021)

Vivo sessiz sedasız bir telefon tanıttı. Vivo V20‘nin 2021 modeli olarak piyasaya sürülen telefon 44 megapiksel selfie kamera ve üçlü arka kamera gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Gelin bu telefona birlikte bir göz atalım.

Vivo V20 (2021), 161,3 x 74,2 x 7,38 mm boyutlarında ve 171 gram ağırlığında. 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 20: 9 en boy oranı sunan 6,44 inç AMOLED ekrana sahip. Ekrandaki su damlası çentiğinde 44 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Arkaya monte edilmiş kamera modülünde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. 8 GB RAM ile birleştirilen telefon, 128 GB dahili depolama alanı ve bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun 4.000 mAh bataryası 33W hızlı şarjı bulunuyor.

Vivo V20 (2021)

Tasarım ve özellikler açısından Vivo V20 (2021), orijinal Vivo V20 ile aynı diyebiliriz. İki telefon arasındaki en büyük fark işlemci bölümünde görülüyor. Vivo V20, Snapdragon 720G‘ye sahipken, Vivo V20 2021 modeli Snapdragon 730 işlemci ile destekleniyor.

İlginç bir şekilde, Vivo V20 ve yeni duyurulan V20 (2021) aynı fiyat etiketine sahip her ikisi de yaklaşık 339 dolarla raflarda yerini almayı bekliyor. Yeni telefon Midnight Jazz ve Sunset Melody renk seçeneklerini de beraberinde getiriyor.

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