Vivo V21 Geekbench Kıyaslama Platformunda Görüntülendi!

Vivo, 27 Nisan’da Vivo V21 5G ve Vivo V21e akıllı telefonlarını Malezya’da duyuracak. Şirketin Vivo V21 serisini aynı tarihte veya 29 Nisan’da Hindistan’da duyurması da bekleniyor. Lansmandan önce Vivo V21, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Geekbench’te V2050 model numaralı yeni bir Vivo telefon ortaya çıktı. Liste, MT6853 / TNZA model numarasına sahip bir MediaTek işlsmci tarafından desteklendiğini belirtiyor. Bu işlemci, 1.80GHz temel frekansı olan Dimensity 800U işlemci gibi görünüyor. Bu arada telefon, 8 GB RAM’e sahip ve Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Tek çekirdekli testte 538 puan alan cihaz, çok çekirdekli testte 1586 puan kaydetmeyi başardı.

Cihazın FHD + çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, HDR10 + ve 800nit parlaklık sunan 6.44 inç S–AMOLED E3 ekrana sahip olması bekleniyor. OIS destekli 44 megapiksellik bir selfie kamerası ve arkaya monte edilmiş üçlü kamera sistemi, OIS destekli 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel süper geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera bulundurabilir.

Vivo V21 5G, 4.000mAh pil ve 33W hızlı şarj desteği ile gelebilir. 8 GB RAM dışında, kullanıcılara 3 GB genişletilmiş RAM sunabilir. Telefonun 7.29 mm kalınlığında ve 176 gram ağırlığında olduğu da söyleniyor. V21 5G, yaklaşık 331 dolar fiyatla ve Sunset Dazzle, Dusk Blue ve Arctic White gibi renklerle raflarda yerini alacak.