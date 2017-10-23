Vivo X20 Plus 28 Ekim’de Satışa Sunulacak

Vivo, X20 Plus‘ı 28 Ekim’de, vivo X20’nin satışa çıkmasından yaklaşık 1 ay sonra satmaya başlayacak.
Telefon, vivo’nun web sitesinin yanı sıra Tmall, Sunning ve JD gibi çeşitli perakendeciler aracılığıyla önceden sipariş verebilir.
400 bin civarında kişi, JD’nin web sitesinde vivo X20 Plus’a ilgi duydu.
X20 Plus, 3,498 CNY (yaklaşık 449 €) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 64GB modelini Siyah, Rose Gold ve Gold renklerinde alabilirsiniz.
Vivo X20 Plus’ın diğer özellikleri arasında, 6.43 inç 1080×2160 piksel 18: 9 Süper AMOLED ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 4GB RAM ve arkasında 12MP + 5MP çift kamera bulunuyor.