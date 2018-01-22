Vivo X20 Plus UD Çıkış Tarihi Açıklandı

Ekranda parmak izi tarayıcıya sahip vivo X20 Plus UD 24 Ocak‘ta resmen ilan edilecek. Tarih Pekin‘de başlatılması planlanan etkinliğe davet gönderen bir şirket tarafından onaylandı.

TENAA’ya göre vivo X20 Plus UD; 6.43 inç AMOLED ile 18:9 orana sahip ekran ve Snapdragon 660 işlemci özelliklerine sahip olması bekleniyor. Arkada 12 MP kamera f/1.8 objektife sahip çift kameranın ikincisi ise 5 MP. Bu ikinci kamera arka plan bulanıklığı için kullanılacak.

Ekranda parmak izi tarayıcısını test etmiştik. Arkada olanlara göre biraz daha yavaş olmakla birlikte standart bir sensör kadar doğru çalışıyor diyebiliriz.

Daha önceki söylentiler doğruysa vivo X20 Plus UD‘nin fiyatı yaklaşık 625 $ olacak. 2017 Ekim ayından bu yana satışa sunulan normal X20 Plus‘tan daha pahalı olacağını öğrenmiş oluyoruz.