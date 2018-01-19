Ekranda parmak izi tarayıcısıyla birlikte yeni telefon geleceğini biliyorduk. Vivo X20 Plus UD işte bu telefonun ilk örneği oldu. Tanıtımından sadece 3 gün sonra TENAA‘ya getirilen telefonun fiyatı ve satışa başlangıç tarihi Twitter‘da sızdırıldı.

Popüler duyum uzmanı olan Zyad Atef telefonun 25 Ocak‘ta geleceğini ve 625 dolara mal olacağını söyledi.

Vivo X20 Plus UD modeli 18:9 ve 6.43 inç AMOLED ekran ile geliyor. Genelde arka panelde kullanılan dikdörtgen parmak izi tarayıcısı bu telefonda artık ekranın altında olacak.

Telefonu CES 2018’de çok fazla inceledik. UD parmak izi tarayıcısı biraz daha yavaş çalışıyor ancak normal bir sensör kadar çalışma hızı aslında fena değil. Bu teknolojiyi geliştiren şirket olan Synaptics‘e göre ekran altı tarayıcı OLED aracılığıyla ışık saçıp parmak izini okuyor ve kullanıcıyı doğruluyor.