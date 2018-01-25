Bu ayın başlarında CES 2018‘de Vivo tarafından yeni ekranda parmak izi tarayıcısı bulunan telefon gösterildi. Telefonun adı ve ne zaman sunulacağı gibi önemli ayrıntılar o sırada açıklanmamıştı. Bu bilgi bu sabah Vivo tarafından yayınlandı ve ekranda görüntünün yeni Vivo X20 Plus UD‘de bulunacağını artık resmen söyleyebiliriz. Bugün üretici tarafından dağıtılan bilgiler bizlere özellikler, fiyatlandırma ve Vivo‘nun ön siparişleri kabul etmeye başlayacağı tarihi sunuyor.

1 Şubat‘ta Çin pazarına girdiğinde Vivo X20 Plus UD‘yi satın almayı planlıyorsanız Vivo‘nun bilmenizi istediğini bir şey var. Belirli bir kalınlığı aşan ekran koruyucular ekrandaki parmak izi tarayıcısının düzgün çalışmasını önleyecektir. Kullanıcıların biyometrik okuyucu ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamalarını sağlamak için telefon kutusunda ekranı koruyacak olan ama çok ince bir ekran koruyucusu ile gelecek. Böylece parmak izi simgesine basarak cihazın kilidini açmanıza izin verecek cihazın ekranında koruma da sağlamış olacaksınız.

Ekranın çizilmeye başlaması parmak izi tarayıcının çalışmasını engelleyebileceğinden kutunun içinde gelen ekran koruyucuyu telefonla birlikte kullanmalısınız. Değiştirmeniz gerekiyorsa Vivo ekrandaki parmak izi tarayıcısı ile uyumlu ekran koruyucuları kendisi satacak. İnternetten herhangi bir markada ekran koruyucusu satın almak telefonun hızlı bir şekilde açılmasını ve kimliğinizi ekrana dokunuşunuz ile doğrulamanızı engelleyebilir.