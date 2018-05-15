Vivo modelleri akıllı telefon dünyasının ünlü modelleri haline gelmeye başladı. Öyle ki bu modellerde akıllı telefon dünyası için ilk olarak birçok özelliğin öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Son olarak Vivo X21 akıllı telefonlarının özel bir versiyonu olarak tanıtılan UD serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörleriyle geldiğini gördük.

Oldukça geniş bir ekran kullanan telefonun ekranda parmak izi sensörlerini de desteklemesi bir hayli dikkat çekmişti. Şimdi ise aynı serinin bir başka özel versiyonu olan Vivo X21i akıllı telefonları tanıtıldı. Seriye üçüncü model olarak eklenen Vivo X21i akıllı telefonlarının da özellikleri şimdiden ilgi odağı oldu.

Vivo X21i Nasıl Bir Telefon?

Yeni modelin büyük ölçüde ana seriyle aynı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Yeni akıllı telefonların içerisinde yer alan sistemlerde yine ana modelde beğeni toplayan özellikleri görüyoruz. Buna göre yeni akıllı telefonların yine çentikli tasarımla beraber geldiğini ve arka kısımda da çift kamera yerleşimiyle geldiğini ekleyelim.

Yeni modelin ekran gövde oranı ise %90.3 olarak açıklandı ve bu oran sınıfının en iyileri arasında gösterilebilir. Amiral gemisi serisi olacak olan modelin ekranlarının ise 6.28 inç olduğunu belirtelim. Oldukça geniş ekranla gelen telefonun çözünürlük kısmında ise FHD+ değeri dikkat çekiyor.

Ana modelde hemen hemen aynı olan bu değerler arasında değişen en önemli kısım ise işlemciler. Vivo X21i modelinde MediaTek işlemciler kullanılıyor. MediaTek Helio P60 işlemcilerini kullanacak olan telefonun, 4 ve 6 GB iki farklı RAM bellek seçeneğiyle beraber geleceğini de eklemiş olalım. Bu modelin depolama alanı ise 64 GB ve 128 GB.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman Vivo X21i modelinde yine çift kamera karşımıza çıkıyor. 12 MP ana kamerası ve 5 MP değerinde ikinci arka kamerası olan telefonun ön kısmında da 12 MP değerinde bir kamera kullanılıyor. 3425 mAh değerinde bataryası ve Android Oreo işletim sistemiyle beraber modelin fiyatının ise 1800 – 2200 TL arasında olmasını bekliyoruz. Tabii ki ülkemizde resmi olarak satış beklenmiyor.