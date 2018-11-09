Su damlası çentik alanı kullanan markalardan biri olan Vivo, bu konuda kendisini geliştirmeye devam ediyor. Marka sürekli olarak yeni seri akıllı telefonlarında su damlası çentik alanı için yeni bir oynama yapıyor. Bu noktada son olarak Mart ayında Vivo X21 akıllı telefonlarının tanıtıldığını görmüştük. Şimdi ise Vivo X21s akıllı telefonları tanıtıldı.

Yenilenmiş seri olarak karşımıza çıkan Vivo X21s, hem tasarımı hem de sistemsel olarak sunduğu farklılıklarla epey bir konuşulacak gibi gözüküyor. Sözü uzatmadan yeni modelin detaylarına geçelim.

Vivo X21s Tasarımı Nasıl?

Vivo X21s akıllı telefonlarının en çok konuşulan özelliklerinin başında tasarımı geliyor. Geçen dönem tanıtımı yapılan ana modelde olduğu gibi bu modelde de su damlası çentik alanına yer veriliyor. Su damlası çentik alanı dışında Vivo X21s telefonunun ekranı da yine bir hayli dikkat çekici. Kullanım alanı çok geniş ve bir hayli dikkat çekici bir ekran söz konusu.

Arka kapak kısmında da yine çift kamera dizilimi dikkat çekiyor. Üst üste sıralı olan çift arka kamera kullanan Vivo X21s, orta kısmında bir Vivo logosuna yer veriyor ve başka bir detay söz konusu değil.

Vivo X21s Tüm Özellikler

Tasarım kısmında teknik özellikler için de güncellenmiş bir akıllı telefonla karşı karşıyayız. Bu modelde de 6.41 inçlik bir ekran yer alıyor ve Super AMOLED kullanan ekranların çözünürlük değeri ise Full HD+ olarak açıklanmış durumda.

İddialı Vivo X21s akıllı telefonlarının ekran dışında orta segment bir model olduğu görülüyor. Yeni model Snapdragon 660 işlemcilerine yer veriyor. Bu işlemcilerle beraber sunulan RAM bellek miktarı ise 6 GB RAM bellek olarak açıklandı. Depolama alanı ise yine 128 GB olarak açıklandı.

Telefonların kamerası kısmında da başarılı bir dizilim görüyoruz. Arka kameralar 12 MP + 5 MP diziliminde. Ana arka kamera f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip. İkinci arka kamera kısmında ise f/2.4 diyafram açıklık değeri sunuluyor. Ön kamera kısmında ise 24.8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan ana kamera var. Karanlıkta bile çalışan kızılötesi kamera sunan Vivo X21s, yüz kilidi özelliğine de sahip olan akıllı telefonlardan bir tanesi.

3400 mAh değerinde bataryası, Bluetooth 5.0 desteği gibi özellikleriyle öne çıkacak olan modelin fiyatı ise 360 dolar olarak açıklandı. Henüz hangi ülkelerde satış yapılacağı ise belli değil.