Vivo, bu yıl Mart ayında Snapdragon 660 yonga seti ve ekraniçi parmak izi okuyucusu bulunan Vivo X21 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şimdi de kısa süre sonra piyasaya sürülecek Vivo X21s olarak isimlendirilen yeni telefon modeline ait en son görüntüler sızdırıldı.

Ayrıca akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı Çin Telekom web sitesinde listelenmişti. Bunlara ek olarak telefonun listenlendiği yerde telefonun kısa zamanda tanıtılacağı da yer almaktadır.

Sızdırılan görüntüler Vivo X21s modelinin bir ekraniçi parmak izi okuyucuya ve bir su damlası çentiğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Vivo X21 telefonu ile karşılaştırıldığında, Vivo X21s’in daha büyük bir çentiğe sahip olduğuda görülmektedir.

Vivo X21s İlk Görüntüleri 1 - 7

Vivo, akıllı telefonunun varlığını henüz doğrulamamaktadır. Buna karşın V1814A/T model numarası ile Çin’in TENAA telekom yetkilisi tarafından tam özelliklerle tespit edilmiştir. Ayrıca telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, Çin Telekom web sitesinde yayınlanmıştır.

Vivo X21s Çin Telekom listesine göre, telefon plastik gövdeye sahiptir. Telefonun su çentikli ekranı, 2340×1080 piksel Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranı bulunur. 3,330mAh bataryası vardır. Ancak hızlı şarj için destek sunup sunmadığına dair bir onay yoktur.

Akıllı telefon 12 megapiksel ve 5 megapiksel, dikey çift kamera kurulumu ile donatılmıştır. Selfie görüntüleri için telefonun çentiği içinde 8 megapiksel kamera bulunur.