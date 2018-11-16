Vivo X23 Symphony Edition Özellikleri Yayınlandı

Vivo‘nın Salı günü yapmış olduğu etkinlikte iki akıllı telefonu piyasaya sürmesinin ardından yeni bir sürpriz ile karşımıza tekrardan çıkıyor. Bu gün yapılan bir açıklamaya göre şirket daha düşük fiyat etiketi bulunan yeni bir telefonu piyasaya sürecek.

Açıklamada yer alan bilgiler diğer telefonlardaki çip setlere göre daha az çekici bir yonga seti bulunduran ve yapay zeka destekli selfie kameraya sahip Symphony Edition denilen Vivo X23‘ün yeni bir sürümü hakkındaydı.

Vivo X23 Symphony Edition, tıpkı X23 modelindeki gibi fullHD+ çözünürlüğü ve 19.5:9 en boy oranına sahiptir. Ayrıca bunlara ek olarak 6.4″ AMOLED ekranıyla aynı boyuttadır. Arka taraftaki renkli panel için daha az dikkat çeken bir parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiştir.

Üretici, yonga setini 12 nm Snapdragon 660‘a indirerek 6GB‘lik daha küçük bir RAM desteği sunulmuştur. Depolama alanı 128GB olarak kalır ve microSD desteği bulunmaz. Arka taraftaki ana kamera kurulumları aynıdır. f/1.8 objektifi bulunan 12 MP‘lik birincil sensör ve f/2.4 diyaframlı ikincil 13 MP sensör yer alır.

Selfie kamerasının 24.8 MP’ye yükseltiği ifade ediliyor. Bu da 12MP’lik sensöre sahip olan Vivo X23 modelinin iki kat daha geliştirilmiş halidir.

Genel olarak Vivo X23 modelinin özelliklerini taşıyan telefondan ekstra farklı donanımsal özellikler değişmedi. Bataryası 3.400 mAh kapasitededir ve hala microUSB portu üzerinden şarj edilir. Üstte 3.5 mm ses jakı vardır. Arayüz olarakta Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch’a sahiptir.

Telefonun fiyatı 400 dolardır. 23 Kasım’da piyasaya sürüleceği için ön sipariş durumu mevcuttur. Vivo X23 Symphony Edition iki renk seçeneğine sahiptir. Bunlar Parlak Siyah (Starry Black) ve Buz Pembesi (Arctic Pink) dir.