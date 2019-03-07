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Vivo X27 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo'nun en yeni akıllı telefonu Vivo X27'nin canlı görüntüleri ilk defa yayınlandı...

By Muhammed Arslan

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Vivo X27 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo, 19 Mart’ta yeni bir akıllı telefonu tanıtacağını onayladı, Vivo X27. Telefon, geçen yıl piyasaya sürülen Vivo X23 akıllı telefonunun yükseltilmiş bir versiyonu olacak. Akıllı telefon yalnızca birkaç söylentide daha önce yer almıştı.

Şimdi ise Vivo X27’nin birkaç elden çekim görüntüsü Weibo’da yayınlandı. Telefonun sızdırılan görüntüleri, yakın zamanda Hindistan’da ilan tanıtılan Vivo V15 Pro ile oldukça benzer olduğu görünüyor.

V15 Pro gibi, Vivo’nun yakında çıkacak olan X serisi telefonu çentiksiz ekrana sahip. İlk bakışta üç çerçevenin oldukça ince ve eşit boyutta olduğu farkediliyor. Buna karşılık çene kısmı biraz daha kalın. Ekranda kameranın yer almaması açılır selfie kamerası ile geleceğini gösteriyor.

Vivo X27 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo X27’nin arka paneli camdan yapılmış gibi görünüyor. Kenarları ise kavisli bir tasarıma sahip. Birincil ve ikincil kamera lenslerinin arasında bulunan bir LED flaş ile yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu mevcut.

Kamera ızgarası telefonun sol üst köşesinde yer alıyor. X27’nin arka tarafında parmak izi okuyucu yok. Bundan dolayı ekran içi parmak izi ile donatıldığı tahmin ediliyor.

Vivo X27 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo X27 modelinin TENAA listesinde, FullHD+ çözünürlük sağlayan 6.39 inçlik bir S-AMOLED ekrana sahip olacağı ortaya çıktı. Snapdragon 710 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Son olarak telefonun 128GB ve 256GB depolamaya sahip 8GB RAM ile donatılacağı tahmin ediliyor.

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