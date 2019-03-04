Vivo X27 Görüntüleri ve Özellikleri Yayınlandı

Vivo X27, henüz Çin’de açıklanmadı, ancak hafta sonu boyunca bir Çinli TV şovunda tespit edildi. Arkadaki üç kamera kurulumundan, açılır selfie kamerasından mavi rengine kadar vivo V15 Pro‘ya çok benziyor.

Çin’deki vivo X serisi, dünya genelindeki vivo V cihazlarına çok benziyor, ancak teknik özelliklerinde baktıktan sonra birçok farklılıklar mevcut. Biz de vivo X27‘de olduğu gibi bir şeyin olmasını bekliyoruz – TENAA’nın teknik özelliklerine göre, arka tarafında 48 MP + 13 MP + 5 MP kamera olarak 3 kamera sistemi ve Snapdragon 710 yonga seti ile geleceğini söyleyebiliriz.

Yaklaşan vivo X27‘nin ekranı, üzerinde parmak izi tarayıcı bulunan 6.39” AMOLED panel olacak. Cihazı 8 GB RAM ve iki farklı depolama seçeneğiyle, 4.000 mAh pil ve Funtouch OS ile görmeyi bekliyoruz.

TENAA’da listelenen ölçüler 157.6 x 74.2 x 8.9 mm’dir, bu yüzden bunun sadece yeni bir vivo V15 Pro değil, tamamen yeni bir akıllı telefon olacağını biliyoruz. Henüz bilmediğimiz şey çıkış tarihi veya olası fiyatlarıdır.