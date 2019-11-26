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Vivo X30 60x Süper Zoom Teknolojisi ile Geliyor!

Çıplak gözle bile ayırt edilmesi zor olan noktaları Vivo X30, 60x zoom destekli kamerası ile ayrıntılarıyla gösterecek...

Muhammed Arslan

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Vivo X30 60x Süper Zoom Teknolojisi ile Geliyor!

Vivo, Aralık ayında Vivo X30 serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Dün, Çinli firma Vivo X30’un tasarım ve yakınlaştırma yeteneklerini sergileyen ilk tanıtım videosunu yayınladı. Bugün Vivo, Weibo hesabıyla yeni bir tanıtım videosunu paylaştı. Vivo X30’un 60x süper zoom teknolojisine destek vereceklerini ortaya koyuyor.

Yeni tanıtım videosu, Vivo X30’un çıplak gözle kolayca görülmeyen şeyleri görmek için 60x zoom sunacağını gösteriyor. Akıllı telefonun 60x zoom elde ettikten sonra bile net fotoğraflar çekebileceği görülüyor. Vivo X30, bu yıl nisan ayında açıklanan Oppo Reno 10x Zoom telefonu gibi 60x dijital zoom da sunabilir.

Ayrıca Oppo‘nun yaptığı gibi, Vivo X30 bir periskop lens ile donatılabilir. Vivo X30 serisinin şimdiye kadar yayınlanan tanıtımları, kullanıcıların profesyonel fotoğrafçılık deneyiminden yararlanmalarını sağlayacaklarını söylüyor.

Aşağıda birkaç dakika önce yayımlanan yeni bir poster. Vivo X30’un çift modlu 5G desteği ile donatılacağını onayladı. Ek olarak Çinli firma daha önce Vivo X30 serisinin Samsung tarafından Exynos 980 yonga seti tarafından destekleneceğini de onaylamıştı.

Vivo X30 60x Süper Zoom Teknolojisi ile Geliyor!

Çin’in 3C otoritesi tarafından yakın zamanda onaylanan Vivo V1938A/T 5G telefonunun Vivo X30 telefon olabileceğine inanılıyor. 3C sertifikası, telefonun 33W hızlı şarj cihazıyla gönderilebileceğini açıklamıştı. Kısacası telefon bir amiral gemisinden beklenen özellikleri fazlasıyla karşılayacak.

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