Vivo X30, Geekbench’te Görüntülendi!

Vivo yaklaşmakta olan Vivo X30’un 16 Aralık’ta resmileşeceğini doğruladı. Bu, yalnızca Çinli cihaz üreticisinin ilk çift modlu 5G akıllı telefonu değil, aynı zamanda şirketin X-lineup cihazlarındaki ilk 5G akıllı telefonu olacak. Telefonun Samsung Exynos 980 yonga sistemi tarafından destekleneceği çoktan onaylandı.

Resmi tanıtımından önce Vivo X30, Geekbench kıyaslama platformunda da görüntülendi, tek çekirdekli testte 3.095, çok çekirdekli testte 7.379 puan aldı. Listeye göre, telefon, Vivo V1938CT model numarasını taşıyor ve şirketin yeni özel Android gövdesi JoviOS ile donatılmış Android 9 Pie OS ile birlikte geliyor.

Bu bize, performans açısından cihazın Exynos 980 yonga sisteminden ne bekleneceğini oldukça iyi bir şekilde gösteriyor.Cihaz, hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli testlerde çok iyi puan aldı. GPU performansı hakkında pek bir şey bilmiyoruz, ancak Mali-G76 MP5 GPU ile geldiğinden, oyun ve düzenleme gibi grafiksel olarak yoğun görevleri yerine getirmesi gerekiyor.

Exynos 980 yonga sistemi, Eylül başında piyasaya sürüldü ve 5G modem ile dünyanın ilk orta sınıf yonga seti oldu. Çift modlu 5G‘yi destekliyor ve 2.55Gbps’ye kadar indirme hızı vaat ediyor. Ve 4G ve 5G downlink’lerle birlikte, 3.55Gbps’ye kadar hızlara ulaşabiliyor. 8nm FinFET işlemine dayanıyor ve 2.2GHz‘de saatlenmiş iki Cortex-A77 çekirdeğinden ve 1.8GHz’de çalışan altı Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor.