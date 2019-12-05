Vivo X30 Kamera Özellikleri

Yaklaşan Vivo X30, Çinli şirket tarafından birkaç kez değiştirilmişti. Akıllı telefonun ana satış noktalarından duyrulduğu üzere, cihazın üst seviye kamera donanımının yanı sıra 5G bağlantı desteği de olacak.

Bugün marka, kamera donanımı ile ilgili başka bir şey daha yayınladı. Vivo, arkasındaki dörtlü kamera kurulumuna odaklandı. Akıllı telefon gerçekten ultra geniş açılı, telefotoya ve süper zoom’a uzanan çeşitli çekim lensleri getirecek.

Telefoto lens ile başlayarak, portre çekmek için kullanıldığını söyleyelim. Vivo, bu camın 50mm lense eşdeğer olduğunu ve bazılarının portreler için bu lensi çok istediğini açıkladı. Sahiden de bu lens, fotoğraf meraklıları için aranan şeyin ta kendisi.

Aynı zamanda Vivo X30, 60x zoom objektife sahip olacak; evet, doğru okudunuz. Bu, tam kare bir sensörde yaklaşık 1620mm‘ye eşdeğer bir dönüşüm demek. Bunun gibi bir mercekle, nesnelerin fotoğraflarını gerçekten çok uzaklaştırabilir ve yakın çekimleri en ince detaylarıyla görebilirsiniz.

Bununla birlikte, objektifle birlikte herhangi bir sabitleyicinin geliğ gelmeyeceğine dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz; bu nedenle iyi çekimler için ultra sabitleyiciye veya tripoda ihtiyacınız olabilir.

Son olarak, kameralar söz konusu olduğunda, Vivo geniş açılı lensin 16 mm’lik bir cama eşdeğer olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden, ultra geniş ve yatay fotoğraf çekerken oldukça kullanışlı bir cihaz geleceğini söylemekte fayda var.