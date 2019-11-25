Vivo X30 Kamera Özellikleri Tanıtım Videosu ile Ortaya Çıktı!

Vivo, bu yıl ağustos ayında Vivo iQOO Pro 5G akıllı telefonunu tanıttı. Şimdi ise Aralık ayında başka bir 5G akıllı telefonunı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni Vivo X30 serisi 5G akıllı telefonlar, şirketin Samsung Exynos 980 5G yonga seti tarafından desteklenecek ilk telefonlar olacak.

Serinin Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin içerisinde Vivo X30 5G ve Vivo X30 Pro 5G akıllı telefonları yer alması bekleniyor. Bugün ise telefonun bir periskop lens ile geleceğini gösteren bir tanıtım videosu, şirket tarafında paylaşıldı.

Telefonun 60x’e kadar yakınlaştırma kabiliyeti sunduğu söyleniyor. Videodaki telefon, arkasında dikey bir kamera modülüne sahip. Üstelik gradyan kaplamalı cam arka panel ile donatılmıştır. Modül içinde üç kamera görülüyor, dördüncü kamera ise bir LED flaş ile birlikte yerleştirilmiştir.

Ses kontrol tuşları ve güç düğmesi telefonun sağ tarafında görülür. Altta ise USB Tip-C portu ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Vivo X30’un 6,5 inç AMOLED ekranla geldiği ileri sürülürken, Pro sürümünün 6,89 inç AMOLED ekranla geldiği söyleniyor.

Şirket yonga setinin Samsung Exynos 980 5G olacağını zaten daha önce doğrulamıştı. X30 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geleceği bildirilmişti. Buna karşılık Pro model, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olabilir.