Vivo X30, Periskopik Bir Lens İle Geliyor!

Bugün Vivo, Vivo X30 serisinin şirketi, duyuru konferansına davet etmek için Weibo’ya gitti. Yaklaşan akıllı telefon, 60x büyütme kapasitesine sahip periskopik bir telefoto lens ile donatıldı. Çin mikroblog sitesinde paylaşılan görüntülere göre, Vivo birden fazla teleskop ve hatta büyüteçle davet mektuplarını açıkladı.

Teleskoplar, yaklaşan akıllı telefonların yakınlaştırma özelliklerinden bahsetmek için yaratıcı ancak ince bir yöntem gibi görünüyor. “Daha Uzak ve Daha Net” sloganı ise telefonun kamerasının önemini daha da vurguladı.

Vivo’nun X30 serisi, şirketin 5G akıllı telefonu ve fotoğrafçılığın amiral gemisi olduğu belirtiliyor. Weibo’daki büyüteç camı ve teleskoplar, cihazın temel odak noktası olan, periskopik ultra telefoto lensine işaret ediyor.

Bu özel lensler sayesinde, uzak mesafelere bakmak için 60 kat süper zoom elde edilebiliyor. Dolayısıyla, yaklaşmakta olan akıllı telefon, ciddi cep telefonu fotoğrafçıları için zaten harika bir öneri gibi görünüyor. Vivo X30 Pro’nun 60x süper zoom özelliği, özel bir algoritma tarafından desteklenen kare bir teleskopik mercek sayesinde gerçekleştiriliyor.

Bu, objektiften çekilen görüntülerin hem merkezde hem de kenarlarda tutarlı netliğe sahip olmasını sağlıyor. Başka bir deyişle, görüntüler daha net ve daha fazla ayrıntıyı koruyor. Ayrıca, akıllı telefon yakınlaştırma işlemi sırasında daha yüksek görüntü kalitesi sağlayacak 50mm profesyonel bir portre objektifi ile de donatılacak.