Vivo X30 Pro 12 GB Ramı İle TENAA Listesinde Görüntülendi!

Vivo X30 serisi, Exynos 980 5G işlemci tarafından desteklenen ilk telefonlar olarak dün piyasaya sürüldü. Hem X30 hem de X30 Pro olarak iki modelle raflarda yerini aldı, hem de 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB depolama alanı seçenekleriyle. Ancak, TENAA’ya göre Vivo X30 Pro‘nun gelecekte 12GB RAM sürümü alabilmesi ihtimali de var.

TENAA Vivo X30 Pro (V1938A ve V1938T) için teknik özellikleri yayımladı ve 512GB depolama alanına sahip 12GB RAM versiyonundan bahsetti. Vivo, telefonun 12GB RAM modelini açıklayamadığından, gelecek yıl bunu yapmaya karar verebilir. Öte yandan, Vivo X30 için TENAA listesi dün açıklanan iki çeşide dikkat çekti.

Vivo X30 Pro, sağ üst köşesinde deliği bulunan 6.44 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip. Exynos 980 işlemci 2.2 GHz hızında çalışıyor ve 33W Flash hızlı şarjı destekli 4350mAh bataryadan güç alıyor.

Telefonun 32MP ön kamerası ve arkasında 64MP birincil kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 32MP profesyonel portre kamera ve 5x’e kadar optik zoom ve 60x dijital kamera için 13MP periskop lens içeren dört kameralı bir kurulum bulunuyor.

X30 Pro’da ayrıca soğutma, ses jakı, NSA ve SA 5G ağları için destek, NFC ve bir USB Tip-C bağlantı noktası da mevcut. Android 9 Pie‘ye dayanan yeni FuntouchOS 10‘u çalıştırıyor.

Vivo X30 Pro’nun 12GB Ram ile yer aldığı TENAA Listesi’nden bir görüntü

Vivo 128GB RAM sürümünde 573 dolar (3.367 Türk Lirası) fiyat etiketi verirken, 256GB sürüm için 616 dolar (3.620 Türk Lirası) fiyatını koydu. Bu fiyatlara dayanarak, piyasaya sürüldüğü 12 GB RAM sürümü yaklaşık 714 dolar (4.196 Türk Lirası) karşılığında satılabilir.