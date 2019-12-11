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Vivo X30 Pro AnTuTu’da Rekor Kırdı!

Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu, AnTuTu'da rekor kırdı!

Ayşen Sıla

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Vivo X30, Geekbench'te Görüntülendi!

16 Aralık’ta resmi olarak duyrulması planlanan Vivo X30 ve Vivo X30 Pro telefonlar, çift modlu 5G, Exynos 980 yonga seti tarafından desteklenecek. V1938T model numarasına sahip olduğuna inanılan Vivo X30 Pro, yakın zamanda 3C sertifikasyon sitesinin veritabanında görüldü.

Aynı model numarası Geekbench kıyaslama platformunda da görülmüştü. Dün, Vivo V1938T telefonunun sızan fotoğrafları, bazı önemli özelliklerini de ortaya çıkarmıştı. Bugün ise Vivo V1938T telefonunun AnTuTu sonuçları, cihazın performansını ortaya koydu.

AnTuTu listesi Vivo X30 Pro akıllı telefonun özelliklerini açıklamadı. Ancak, X30 Pro‘nun ortalama 326.029 kıyaslama puanı kaydettiğini ortaya koydu. Bu, son çıkan telefonlara göre bir rekor! Ayrıca Exynos 980 akıllı telefonun Mali-G77 grafikleri ve Android 9 Pie OS ile donatıldığı görülüyor.

Vivo X30, Periskopik Bir Lens İle Geliyor!

Yukarıda belirtilen puan, Vivo V1938T telefonun ortalama CPU, GPU, bellek ve UX puanlarıdır. Cihaz, CPU ve GPU testlerinde sırasıyla 116,836 ve 88,459 puan aldı. Bellek ve UX testlerinde isesırasıyla 57,598 ve 63,136 puan kaydetti.

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