Vivo X30 Serisi için Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Bugün Vivo ve Samsung çift modlu 5G AI işlemcileri üzerine Çin’de ortak bir konferans düzenlediler. Etkinlikte, Exynos 980 5G yonga setinin detayları paylaşıldı. Çinli firma ayrıca Exynos 980 5G yonga seti ile güçlendirilmiş Vivo X30 serisinin Aralık ayında resmileştirileceğini doğruladı.

Exynos 980, Cortex-A77 mimarisinde seri olarak üretilen ilk yonga seti. Vivo X30 serisi, Exynos 980’in Mali-G76 M5 yüksek kaliteli GPU’ya ev sahipliği yapacak. Ayrıca Vivo’nın Multi-Turbo teknolojisi ile daha hızlı bir oyun deneyimi sunacak. Ayrıca yonga seti 5 TOPS’den (Saniyede Tera İşlem) daha fazla bilgi işlem gücü sağlayacak NPU’lar ve DSP’lerle entegre olarak gelecek.

Daha da önemlisi, Exynos 980, çift modlu 5G (SA / NSA) bağlantısını destekleyen 5G modem içeriyor. Yonga seti, saniyede 2.55 GB ile en yüksek indirme hızlarına ulaşabiliyor. 4G-5G çift bağlantı özelliği ile Exynos 980 destekli telefon, 3.55Gbps indirme hızına kadar erişebilir.

Yonga seti, Wi-Fi 6 desteği ile birleşti. Yeni işlemci ile gelen telefonlar, 108 megapiksel kamera lensi dahil 5 kamerayı destekleyebilir. Vivo’nun çip teknolojisinin kıdemli yöneticisi Li Haorong, şirketin yalnızca Exynos 980’in tüm özelliklerinden yararlanamadığını, aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarına göre çipi entegre edebilecek özellikleri önerebileceğini söyledi.

Çinli firma Aralık ayındaki Vivo X30 serisinin lansmanını doğrulasa da, özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Vivo X30 serisi, X30 ve X30 Pro akıllı telefonları beraberinde getirebilir. Şimdilik biraz daha beklememiz gerekecek.