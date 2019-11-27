Vivo X30 Tasarım Özellikleri Yeni Tanıtım Videosu ile Ortaya Çıktı!

Çin kaynakları, delikli ekran tasarımının 2020 yılında trend olacağını iddia etti. Honor V30 ve V30 Pro 5G telefonlarında ve hatta Huawei MatePad Pro tabletinde delikli ekranlar bulunuyor. Delikli ekranlarla gelmesi beklenen diğer telefonlardan bazıları Samsung Galaxy A51, Galaxy A71, Huawei Nova 6, Nova 6 SE ve Redmi K30.

Vivo tarafından yayınlanan yeni bir tanıtım videosu, Vivo X30 serisinin bile bir delikli ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, Vivo X30’un üç renk seçeneğinde geleceğini doğruluyor. Vivo X30 için yayınlanan ki en yeni video, tasarımını ortaya çıkarıyor.

Cihaz, sol üst köşesine yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuna sahip kavisli bir cam arka panel ile donatılmıştır. Dörtlü kamera kurulumu, bir periskop lensinin ve LED flaşın yanına dikey olarak yerleştirilmiş üç kameradan oluşuyor. Çinli üretici Vivo X30 serisinin 60x superzoom desteği ile geleceğini onayladı.

Vivo X30’un alt kenarında bir USB-C bağlantı noktası, bir mikrofon ve bir harici hoparlör bulunuyor. Cihazın sağ kenarında bir ses kontrol tuşu ve güç düğmesi var. AI asistanına erişmek için Vivo X30’un sol kenarında bir düğme yer almaktadır.

Yeni çıkan Vivo S5 akıllı telefon gibi, Vivo X30 da ekranının sağ üst köşesine yerleştirilmiş bir delik sunuyor. Ekran, bir ekran parmak izi okuyucusu ile entegre hale gelecektir. Vivo X30’un Vivo S5’te bulunan 6,44 inç ekrana sahip olup olmadığı görülüyor