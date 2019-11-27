Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo X30 Tasarım Özellikleri Yeni Tanıtım Videosu ile Ortaya Çıktı!

Vivo X30 Tasarım Özellikleri Yeni Tanıtım Videosu ile Ortaya Çıktı!

Vivo'nun yaklaşan amiral gemisi serisi Vivo X30'un tanıtım videosu, delikli ekran tasarımını gün yüzüne çıkarıyor...

Muhammed Arslan

-

11
0
Vivo X30 Tasarım Özellikleri Yeni Tanıtım Videosu ile Ortaya Çıktı!

Çin kaynakları, delikli ekran tasarımının 2020 yılında trend olacağını iddia etti. Honor V30 ve V30 Pro 5G telefonlarında ve hatta Huawei MatePad Pro tabletinde delikli ekranlar bulunuyor. Delikli ekranlarla gelmesi beklenen diğer telefonlardan bazıları Samsung Galaxy A51, Galaxy A71, Huawei Nova 6, Nova 6 SE ve Redmi K30.

Vivo tarafından yayınlanan yeni bir tanıtım videosu, Vivo X30 serisinin bile bir delikli ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, Vivo X30’un üç renk seçeneğinde geleceğini doğruluyor. Vivo X30 için yayınlanan ki en yeni video, tasarımını ortaya çıkarıyor.

Cihaz, sol üst köşesine yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumuna sahip kavisli bir cam arka panel ile donatılmıştır. Dörtlü kamera kurulumu, bir periskop lensinin ve LED flaşın yanına dikey olarak yerleştirilmiş üç kameradan oluşuyor. Çinli üretici Vivo X30 serisinin 60x superzoom desteği ile geleceğini onayladı.

Vivo X30’un alt kenarında bir USB-C bağlantı noktası, bir mikrofon ve bir harici hoparlör bulunuyor. Cihazın sağ kenarında bir ses kontrol tuşu ve güç düğmesi var. AI asistanına erişmek için Vivo X30’un sol kenarında bir düğme yer almaktadır.

Yeni çıkan Vivo S5 akıllı telefon gibi, Vivo X30 da ekranının sağ üst köşesine yerleştirilmiş bir delik sunuyor. Ekran, bir ekran parmak izi okuyucusu ile entegre hale gelecektir. Vivo X30’un Vivo S5’te bulunan 6,44 inç ekrana sahip olup olmadığı görülüyor

Önceki İçerikRedmi K30 4G Özellikleri Sızdırıldı!
Sonraki İçerikNokia 2.3 Fiyatı Sızdırıldı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

2000 TL’ye Kadar Oppo Akıllı Telefonlar

Oppo, Çinli akıllı telefon devleri arasında yükselen yıldızlardan biri olmayı başardı. Sürekli olarak yeni modellerini piyasaya süren marka, resmi olarak ülkemizde de satışı olan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO Neo SnapDragon 855 Plus Master Lu Testinde!

Geçtiğimiz yıl Vivo, akıllı oyun telefonlarından oluşan yeni bir iQOO serisini duyurdu. Telefonlar kısa süre içerisinde büyük popülerlik kazandı. Serinin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 2.3 Fiyatı Sızdırıldı!

HMD Global, 5 Aralık'ta Nokia ailesinin yeni bir üyesinin tanıtılması için bir etkinlik yapacağını duyurdu. Nokia 8.1’in geçen yıl 5 Aralık’ta piyasaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo X30 Tasarım Özellikleri Yeni Tanıtım Videosu ile Ortaya Çıktı!

Çin kaynakları, delikli ekran tasarımının 2020 yılında trend olacağını iddia etti. Honor V30 ve V30 Pro 5G telefonlarında ve hatta Huawei MatePad...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K30 4G Özellikleri Sızdırıldı!

Redmi K30, Redmi’nin ilk 5G akıllı telefonu olacak. Ama aynı zamanda 4G’lik bir modeli de varmış gibi görünüyor. Bu daha ucuz bir...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.