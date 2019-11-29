Vivo X30 Teknik Çizimleri Tasarım Özelliklerini Ortaya Çıkardı!

Vivo gelecek ay yeni X30 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Şirket son birkaç haftadır serinin hakkında bazı özellikleri açığa çıkarmak için tanıtım posterleri yayınlıyor. Telefonun tasarımını zaten biliyoruz, ama şirket bugün Weibo hesabından resmi teknik çizimleri paylaştı.

Vivo X30’un teknik tasarımlarına baktığımızda ilk dikkat çeken, renk seçenekleri oluyor. Renk seçenekleri arasında Kırmızı, İnci Beyazı ve Aurora gradyanı yer alıyor. Vivo, X30’un hem profesyonel çekimler için hem de tasarım açısından kıyafetlerle uyumlu olması için çeşitli kılıfları da piyasaya sürecek.

60x zoom özelliğinin yanı sıra tasarımının 2.5D eğri tasarımlı kenarlarına ev sahipliği yapması bekleniyor. Vivo X30 ayrıca 5G sürümünde olacak. Bu, X serisinin Çin’deki yeni nesil ağları ilk kez destekleyeceği anlamına geliyor.

Vivo X30’un Exynos 980 yonga setine ve JoviOS‘a sahip olması bekleniyor. Bu da muhtemelen Android 10 tabanlı FuntouchOS‘un yeniden markalı bir sürümü olabilir.

Yeni çıkan Vivo S5 akıllı telefon gibi, Vivo X30 da ekranının sağ üst köşesine yerleştirilmiş bir delik sunuyor. Ekran, bir ekran parmak izi okuyucusu ile entegre hale gelecektir. Vivo X30’un Vivo S5’te bulunan 6,44 inç ekrana sahip olduğu düşünülüyor.