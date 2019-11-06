Vivo X30 ve X30 Pro Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

2019 yılını yavaş yavaş geride bırakıyor. Vivo‘nun en yeni serisi Vivo X30 için tanıtım etkiliği de gün geçtikçe yaklaşıyor. Yaklaşan çift modlu 5G özellikli akıllı telefon, geçtiğimiz ay birçok kez sızıntı haberlere konu oldu. Vivo’nun 7 Kasım’da yapılacak olan Vivo-Samsung 5G ortak konferansında Vivo X30 akıllı telefonunu duyurması bekleniyor.

X30’un donanım olarak Samsung’un en yeni Exynos 980 5G yonga seti tarafından desteklendiği söyleniyor. Popüler bir kaynak, bu sabah Vivo X30 ve Vivo X30 Pro 5G akıllı telefonların teknik özellikleri ve fiyatlandırma ayrıntılarını paylaştı.

Vivo X30 Özellikleri ve Fiyatı (Söylenti)

Tweet’e göre, Vivo X30’un 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik bir AMOLED ekran ile donatıldığı iddia ediliyor. Akıllı telefon, 8 GB LPDDR4X RAM ile dört çekirdekli Samsung Exynos 980 5G yonga seti tarafından desteklenmektedir. Vivo X30’un iki bellek seçeneği sırasıyla 128GB ve 256GB UFS 2.1 depolama alanıyla gelebilir.

Akıllı telefon, arka tarafında dört kameralı bir kuruluma sahip. Modül, 8 megapiksel lens, 13 megapiksel lens ve 2 megapiksel sensör içeren 64 megapiksel bir birincil sensörden oluşuyor. Ön kamerası 32 megapiksel olabilir.

Vivo X30 alleged specifications –

6.5-inch AMOLED display (90Hz)

Quad rear camera (64MP + 8MP + 13MP + 2MP)

32MP front camera

4500mAh battery (22.5W or 33W fast charging)

UFS 2.1 storage, LPDDR4X RAM

8GB/128GB + 8GB/256GB

Yuan 3198 – Yuan 3598

5G.#Vivo #VivoX30 — Mukul Sharma (@stufflistings) November 5, 2019

X30’un, 22.5W veya 30W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh bir bataryadan güç aldığı iddia ediliyor. Akıllı telefonların 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama değişkenleri için sırasıyla 456 ve 513 dolar olması bekleniyor.

Vivo X30 Pro Özellikleri ve Fiyatı (Söylenti)

Vivo X30 Pro‘nun 90Hz yenileme hızı bulunan 6.89 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Akıllı telefon aynı Exynos 980 5G yonga seti ile çalışıyor ancak 12GB RAM ve 256 GB’ye kadar UFS 3.0 depolama alanı ile gelecek.

X30 Pro ayrıca arka tarafta dörtlü kamera kurulumu da sunuyor. Birincil lens 60 megapiksel birimli olsa da, cihaz, 12 megapiksel lens ile birlikte iki 13 megapiksel sensöre sahiptir. Selfie kamera 32 megapiksel sensör kullanıyor. Vivo X30 Pro’nun 44W Flash Charge desteği ile 4.500 mAh pilden güç aldığı söyleniyor.

Vivo X30 Pro alleged specs –

6.89-inch AMOLED display (90Hz)

Quad rear camera (60MP + 13MP + 13MP + 12MP)

32MP front camera

4500mAh battery (44W Super Flash charging)

UFS 3.0 storage, LPDDR4X RAM

8GB/128GB + 8GB/256GB + 12GB/256GB

Yuan 3998/Yuan 4498/Yuan 4998

5G#VivoX30Pro — Mukul Sharma (@stufflistings) November 5, 2019

Vivo X30 Pro, Çin’de 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama gibi üç farklı şekilde piyasaya sürülebilir. Bu modeller sırasıyla 570 dolar, 641 dolar ve 713 dolar fiyatlandırılabilir.

Vivo X30 ve X30 Pro’nun özelliklerini ve fiyatını resmi olarak onaylamadığı için yukarıdaki bilgiler şimdilik söylentiden ibaret. Ortaya çıkan bu ayrıntıların yakın zamanda netlik kazanacağını varsayabiliriz. Şimdilik biraz daha beklememiz gerekecek.