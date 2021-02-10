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Vivo X50 Pro Plus, Vivo X60 Serisi İle Birlikte Tanıtılacak!

Vivo X50 Pro Plus, Vivo X60 serisi ile birlikte görücüye çıkacak. İşte amiral gemisi telefonun bilinen detayları...

Ayşen Sıla

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Vivo, Vivo X60 serisini 2021 Mart sonu/Nisan başında piyasaya sürmeyi planlıyor. Güvenilir bir kaynağa göre Vivo X60 serisinin yanında geçen sene piyasaya sürülmeyen Vivo X50 Pro Plus da bulunacak.

Kaynaklarına atıfta bulunan rapor, Vivo X50 Pro Plus’ın, Vivo X60 ve Vivo X60 Pro ile birlikte piyasaya çıkacağını söylüyor. Hatırlarsak, bu cihaz 1 Haziran 2020’de Çin’de piyasaya sürülmüştü. Vivo, bu telefonu Snapdragon 865 işlemciden güç alan amiral gemisi bir akıllı telefon olarak tanıtmıştı.

Rapor cihazın birkaç resmini de gösteriyor. Görsellere bakarsanız 12GB RAM, 256GB depolama alanı ile Snapdragon 865 üzerinde çalışan cihazı (V2011) görebilirsiniz. Ekran görüntüsü ayrıca, üzerindeki donanım yazılımının Android 10’a dayandığını da gözler önüne seriyor.

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Ayrıca görüntünün arkası, şirketin Brown Color (Camel) olan Plain Leather Edition’ı da içerdiğini gösteriyor. Buna ek olarak, Vivo X50 Pro Plus, Gravitation Blue adlı farklı bir renk çeşidiyle raflarda yerini alacak. Telefonun 550 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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KaynakSeogoog

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