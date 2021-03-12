Bilindiği üzere Vivo, birkaç ay önce yeni X60 serisini resmi olarak duyurmuştu. Seri X60, X60 Pro ve X60 Pro Plus modellerinden oluşuyor. Bugün ise şirketin bu yeni serisini Hindistan pazarına sunacağı ortaya çıktı. X60 serisi 22 Mart tarihinde ilk önce Maalezya’da daha sonra 25 Mart tarihinde ise Hindistan pazarında satışa sunulacak. X60, Exynos 1080 yonga seti ve 6.56 inç FullHD + 120 Hz AMOLED bir ekrana sahip.

Bununla birlikte cihazın içerisinde 4.300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 33 W hızlı şarj destekli bu bataryanın yanı sıra cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. 8 / 12 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunan X60, Android 11 ve UFS 3.1 depolama ile çalışıyor.

X60 Pro ise, yine aynı şekilde 6.56 inç 120 Hz FullHD+ AMOLED bir ekran ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile geliyor. Ayrıca cihaz, Exynos 1080 yonga seti, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Android 11, UFS 3.1 depolama ve 32 Megapiksel selfie kamera cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Arka tarafta ise 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel makro + 13 Megapiksel telefoto olmak üzere dörtlü bir kamera modülü konumlandırılmış. Yine aynı olarak 4.200 mAh batarya 33 W hızlı şarj desteğine sahip durumda.

X60 Pro Plus, 6,56 inç 120 Hz FULLHD+ AMOLED bir ekran, 55 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh batarya ve Snapdragon 888 yonga seti ile geliyor. Bununla birlikte telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel periskop + 32 Megapiksel telefoto + 48 Megapiksel ultra bir sensör bulunuyor.

Cihaz 8 / 12 GB RAM ve 128 / 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip. Android 11 ile çalışan serinin ne zaman küresel pazara çıkacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.