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Vivo X60 Pro Plus’ın Kamera Performansı Örneklerle Ortaya Çıktı!

Vivo yeni tanıtacağı X60 Pro Plus akıllı telefonun yükseltilmiş kamera özelliklerini örneklerle ortaya koymaya başladı.

Yunus Emre Çakır

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Vivo X60 Pro Plus

Vivo yarın akıllı telefon pazarına yeni modeli olan X60 Pro Plus‘ı tanıtarak aileye dahil edecek. Şirket bu yeni modelinin kamerasını oldukça fazla övmeye ve ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenle firma yeni akıllı telefonun kamerasının performansını ispatlamak için hepsi çok zorlu koşullar çekilmiş fotoğraf örnekleri yayımladı.

Wiebo‘da paylaşılan görseller cihazın 50 Megapiksel ISOCELL GN1 sensörüyle çekildi. Bilindiği üzere Vivo kamera lensleri için ZEISS markasıyla ortak bir Ar-Ge programı başlatmıştı. Bu fotoğraflarda da ZEISS‘ın yansıma önleyici kaplaması kullanıldı.

Ana kamerayla birlikte X60 Pro Plus, 48 Megapiksel ultra geniş periskop lens ( 5x büyütme) sensörüne de sahip. Daha iyi bir stabilizasyon sunan bu sensör ile daha yüksek fotoğraf kalitesi elde edilebiliyor.

Bunun dışında cihaz Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. Bu da görüntü işlemede daha yüksek bir hız sunuyor olacak. Vivo yeni X60 Pro Plus amiral gemisi telefonunu resmi olarak yarın tanıtacak.

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