Vivo X60 Pro Plus, Muhteşem Kameralara Sahip Olacak!

Vivo, geçtiğim haftalarda Vivo X60 ve X60 Pro akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Bugünlerde ise X60 serisinin daha güçlü bir modeli olan Vivo X60 Pro Plus’ın tanıtımı için hazırlanıyor. Şirket, X60 Pro Plus‘ın kamera kurulumunu sergileyen bir poster de yayınladı.

Vivo X60 Pro Plus’ın çift ana kamera ve Snapdragon 888 işlemciye sahip olması gerekiyor. Ayrıca telefonda f/1.6 diyafram, ikinci nesil mikro dengeleme sabitleme 48 megapiksel derece geniş lens ile Samsung GN1 50 megapiksel ana kamera içeren dört kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. X60 Pro Plus‘ın çift ana kamerası, 5x periskop telefoto lens ve portre sensörüyle birleştirilmiş gibi görünüyor.

Telefon, Lacivert ve Klasik Turuncu gibi iki renk seçeneğine sahip olacak. Üstelik 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi iki farklı modelle piyasaua sunulabilir. Vivo X60 ve Vivo X60 Pro telefonlarında olan 6.56 inç AMOLED ekranı destekleyen aynı 120Hz yenileme hızına sahip olacağına dair söylentiler bulunuyor. Telefonun 55W hızlı şarj desteği ile geleceği söyleniyor.

Ek bir bilgi olarak Vivo X60 ve X60 Pro, 120 Hz yenileme hızı sunan 6,56 inç FHD + AMOLED ekranlarla donatılmıştı. Telefonlarda OriginOS tabanlı Android 11 işletim sistemi, bir Exynos 1080 yonga seti ve 12 GB’a kadar RAM bulunuyordu. X60 ve X60 Pro, 256 GB’a kadar depolama alanına sahipti. X60 Pro Plus da görücüye çıkar çıkmaz tüm detayları siz okurlarımız için ele alacağız.