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Vivo X60 Pro Plus’ın Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo X60 Pro Plus, bu ay içerisinde görücüye çıkacak. Telefonun bazı özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Vivo-X60-Pro-Plus

Birkaç gün önce Vivo, X60 serisi altında yeni nesil X serisi akıllı telefonlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Şirket, Vivo X60 ve Vivo X60 Pro adlı iki adet telefon tanıttı.

Fakat serideki en üst seviye telefon olan Vivo X60 Pro Plus‘ın Ocak ayı sonunda piyasaya çıkacağını doğruladı. Şimdi ise telefonun, ağ sertifikasyon sürecinden geçtiğini ve temel özelliklerinin sızdırıldığını görüyoruz.

Vivo X60 Pro Plus akıllı telefonun 120Hz yenileme hızı ekranına sahip olacağı ve öndeki kamera sensörünü barındırmak için üst orta kısımda tek delikli bir kesik olacağı görülüyor.

Kaynağımız telefonun, Qualcomm Snapdragon 888 amiral gemisi yonga seti tarafından destekleneceğini iddia ediyor. Bu da X60 Pro Plus’ın Vivo’nun bu yeni işlemciye sahip ilk akıllı telefonu yapıyor. Bu, Mi 11’e güç veren yonga setinin aynısı ve gelecek birçok amiral gemisi telefonda da kullanılacak.

Vivo-X60-Pro-Plus

Ayrıca, akıllı telefonun arka tarafında 50MP tam odak menzili sensörü bulunan dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı da ortaya çıktı. Batarya kapasitesi henüz bilinmezken telefonun 55W hızlı şarj desteğini de beraberinde getirdiği söyleniyor.

Vivo-X60-Pro-Plus

Sızıntılara dayanarak, yaklaşmakta olan Vivo X60 Pro Plus’ın, Xiaomi Mi 11 ve yakında çıkacak olan iQOO 7 gibi diğer telefonlar arasında rekabet edeceği aşikar. Daha fazla bilgi için, bizi takipte kalın.

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KaynakWeibo

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