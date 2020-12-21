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Vivo X60 Serisi 29 Aralık’ta Piyasaya Sürülecek!

Vivo X60 serisinin resmi tanıtım tarihi açıklandı. Fazlasıyla beklenen telefon serisine dair bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

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Vivo X60

Son raporlar, Vivo X60 serisinin 28 Aralık’ta piyasaya çıkacağını iddia ediyordu. Ancak Vivo, Vivo X60 serisinin 29 Aralık’ta çıkacağını resmen doğruladı. Serinin Vivo X60,Vivo X60 Pro ve Vivo X60 Pro Plus‘tan oluşan üç adet akıllı telefonu içermesi bekleniyor.

Vivo X60 serisinin lansman etkinliği 29 Aralık’ta yerel saatle gerçekleştirilecek. Bugün şirket, Vivo X60 serisinin bir tanıtım posterini de paylaştı. Seri, ZEISS optikleri tarafından donatılan ikinci nesil mikro-yalpa stabilizasyonuna sahip olacak.

Vivo X60 ve X60 Pro’nun kamera özellikleri sızdırılırken, X60 Pro Plus‘ın kamera özellikle henüz bilinmiyor. Vivo X60’ın üçlü kamera sisteminin, f/1.6 diyafram 48 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve portre çekimleri için 8 megapiksel lens ile donatıldığı söyleniyor.

Vivo X60

Telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi modellerle gelmesi bekleniyor. Telefonun Mavi gradyan, siyah ve ışıltı gibi üç renkte satışa sunulacağı belirtiliyor.

Öte yandan Vivo X60 Pro’nun yalnızca 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Mavi gradyan ve siyah gibi iki renk seçeneği sunacağı dile getiriliyor. Vivo X60 Pro’nun dört kamera sistemi, f/1.48 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş kamera, 13 megapiksel portre lensi ve 8 megapiksel telefoto sensöründen oluşacak.

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Cepkolik
KaynakNew Zealand

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