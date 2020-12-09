Vivo X60 Serisi Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Vivo X60 serisi, 5nm Exynos 1080 işlemciyle çalışan ilk telefon olacak. Şirket daha önce bu ay bir duyuru yayınlayacağını belirtmişti. Şimdi ise güvenilir kaynağımız Digital Chat Station tarafından lansman tarihi ortaya çıktı. Söylentilere göre lansman tarihi 28 Aralık olabilir.

Rapor ayrıca, telefonun selfie kamerası için ortalanmış bir delikli 120Hz Samsung yapımı bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Panelin düz bir tasarımı da beraberinde getireceği görülüyor. Telefon serisi, tanıtımından hemen sonra satışa sunulabilir.

Görünüşe göre Vivo yalnızca telefonları tanıtacak ve birkaç gün sonra piyasaya sürecek. Önceki Vivo X50 serisi de Temmuz ayında tanıtılmıştı, ancak Vivo X50 Pro Plus‘ın küresel pazarda kendini belli etmesi birkaç ay sürmüştü.

Önceki bir sızıntı bize arka panelin dikdörtgen bir kamera modülüyle beraber üç veya dört kameraya sahip olacağını ortaya çıkardı. Kaynağımız Vivo X60 serisinin önceki modellere benzer olacağını, iç kısımda ise 33W hızlı şarj, 8GB RAM ve 512 GB depolama alanından daha az bir modelle piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.