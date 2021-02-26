Vivo X60 Serisi Google Play Console’da Görüntülendi!

Çin merkezli akıllı telefon üretici Vivo, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yeni Samsung’un Exynos 1080 yonga setine sahip X60 serisini piyasaya sürmüştü. Şirket bu modelini şuana kadar sadece Çin pazarında satışa sunuyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yeni aldığı bazı sertifikalar ile birlikte cihazın küresel pazara yayılacağı belli olmuştu. Bugün ise bu konu ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Şirketin bu yeni serisinin hem Google Play Console‘da hem de Geekbench sonuçlarında listelenmesi cihazın küresel pazara çıkacağını bir kez daha kanıtlamış oldu.







Vivo X60 (V2045) ve X60 Pro (V2046) küresel pazara farklı bir donanım özellikleriyle çıkacak. En önemli değişiklik ise cihazın Exynos 1080 yerine Snapdragon 870 kullanacağı kesinleşmiş oldu. Ayrıca 12 GB RAM, 1080×2376 çözünürlüğünde ekran, Android 11 gibi özellikler aynı kalmış durumda.

X60 Pro, Geekbench‘te tekli çekirdekte 1.034 çoklu çekirdekte ise 3.410 puan almayı başardı. Cihazın aynı şekilde 12 GB RAM, Android 11 ve Snapdragon 870 ile geleceği belli olmuş oldu.