Vivo X60 Serisi Küresel Pazara Dağıtılıyor!

Bilindiği üzere Vivo geçtiğimiz yılın Aralık ayında yeni Vivo X60 serisi cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bu cihazlar X60, X60 Pro ve X60 Pro Plus olarak karşımıza çıkmıştı. Bu cihazlar şuan sadece Çin pazarında satışa sunulmuş durumda. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiye göre şirket bu yeni serisini küresel pazara dağıtmaya başlıyor.

X60 serisi şuanda Endonezya ve Hindistan‘da dahil olmak üzere birçok Asya ülkesinde satış sertifikasını almış durumda. Endonezya‘lı bir Telekom sitesinde V2045 model numaralı vivo X60 görülmeye başladı. Bununla birlikte Hindistan‘da da aynı şekilde satışa için listelendi.





Samsung‘un 5 nm Exynos 1080 yonga seti ile gelen cihazın ilerleyen günlerde daha birçok ülkeye gelmesi bekleniyor. Vivo aynı zamanda Rusya için Pro modelini sunmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Romanya ve Çekya gibi birçok Avrupa pazarına genişleme yapacağını da duyurdu. Cihazın ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.