Vivo X60 Serisi Küresel Pazarda Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çok beklenen Vivo X60 serisi bugün görücüye çıktı. Lansman, birinci sınıf amiral gemisi serisinin kameralarındaki iyileştirmelerle birlikte küresel olarak piyasaya sürüldüğünü işaret ediyor. Vivo X60 serisi, X60 ve X60 Pro’dan oluşur. Marka, bu yılın başlarında Çin’de X60 Pro Plus’ı daha önce piyasaya sürmüş olsa da, bu modelin Çin dışında piyasaya sürüleceğinden şüpheliyiz.

Vivo X60 ve Vivo X60 Pro

Vivo X60 5G ve X60 Pro 5G, teknik özelliklerde büyük farklılıklar olmakla birlikte benzer bir tasarıma sahip. İki model, bir Snapdragon 870 yonga seti tarafından destekleniyor.

Snapdragon 870 yonga seti, üst düzey amiral gemisi işlemciden biraz daha uygun fiyatlı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Ana çekirdeği 3.2GHz’de saat hızına sahip Kryo 585 CPU sunuyor.

İşlemci ayrıca bir Adreno 650 GPU içeriyor ve Snapdragon X55 5G modem, mmWave ve 6GHz altı ağlar için destek sağlıyor. Yonga seti ayrıca Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve Quick Charge 4+ desteğine de sahip. İşlemci, yerleşik 256 GB dahili depolamayı her iki modelde de 12 GB RAM ile eşleştiriyor.

Kamera yönü, X60 Pro 5G Çin versiyonunun küresel versiyondan farklı olduğu bir başka bölüm. Çin’de kısa süre önce piyasaya sürülen orijinal model, dördüncü sensörün 8MP 5x periskop lens olduğu bir dörtlü kamera kurulumuna sahipti. Oysa küresel Vivo X60 Pro 5G, tıpkı X60 5G gibi arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu sunuyor.

İlginç bir şekilde, X60 Pro 5G, Vivo X60 5G ile aynı kamera yapılandırmasına sahip. Ön kamera her iki modelde de 32MP sensör iken, arka kamera kurulumu 48MP + 13MP + 13MP sensörden oluşuyor. Bununla birlikte, her iki modeldeki kameralardaki açıklıklar da farklı. Kamera ayrıca, telefon sabit bir şekilde tutulmadığında bile kullanıcının net çekimler yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış Gimbal Stabilization 2.0 ile birlikte geliyor.

Vivo ayrıca Pixel Shift Ultra HD Görüntüleme adlı kendi geliştirdiği bir teknolojiyi tanıttı. Çekim yaparken, gimbal daha fazla piksel bilgisi toplamak için hareket ediyor. Bir algoritma, bilgileri entegre ediyor ve ardından daha canlı ayrıntılara sahip daha yüksek çözünürlüklü (HD) çekimler üretmek için eksik verileri telafi ediyor. Kamera, modülün yan tarafındaki Zeiss logosuyla göze çarpıyor. Vivo bu kamera için Zeiss ile ortaklığına işaret ediyor.

Vivo X60 Pro 5G ve X60 5G, her biri 2376 × 1080 piksel FHD + çözünürlüğe sahip 6,56 inç AMOLED ekran bulunduruyor. Ek olarak, ekranlar merkezi olarak yerleştirilmiş bir delikli kamera ve bir degrade arka panel ile birlikte geliyor.

İki modelde de ekran içi parmak izi sensörü ve HDR10 ve HDR10 + desteği var. X60 Pro, 4200mAh pil ile gelirken Vivo X60 5G’nin pili 4300mAh’a çıkıyor. Her iki model de 33W hızlı şarj desteğine sahip. Her iki model de Midnight Black ve Shimmer Blue renk seçenekleriyle satışa sunulacak. 657 ile 803 dolar arası fiyay etiketiyle görücüye çıkıyor.