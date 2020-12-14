Vivo X60 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak – İşte Lansman Tarihi

Vivo, bu yılı Vivo X50, Vivo X50 Pro ve Vivo X50 Pro + akıllı telefonlarını Haziran ayında duyurmuştu. Son raporlar, Çinli markanın Vivo X60 serisi akıllı telefonlarını Aralık ayında piyasaya süreceğini ortaya koydu.

Geçen hafta ortaya çıkan bilgiler, Vivo X60 serisinin 28 Aralık’ta piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Bugün marka, Vivo X60 serisinin bazı önemli özellikleriyle birlikte arka görünümünü doğrulayan bir poster de yayınladı.

Resmi poster, Vivo X60 serisinin Exynos 1080 işlemci tarafından destekleneceğini doğruluyor. Vivo, 5nm yonga setini geliştirmek konusunda Samsung ile çalışmıştı. Aynı zamanda şirket, Vivo X60 serisi için Almanya merkezli ZEISS lensleri ile de işbirliği yaptı. Bu nedenle, Vivo X60 serisinin sadece birinci sınıf performans değil, aynı zamanda mükemmel bir fotoğrafçılık deneyimi de sunacağı düşünülüyor.

Vivo X50 serisi, sabit videolar çekmek için desteklenen kamera sistemi ile donatılmış olarak geldi. Şirket, ultra stabil bir mikro gimbal ile donatıldığı için Vivo X60’ta daha da iyi bir fotoğrafçılık deneyim sunacak.

Poster, X60’ın üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını, Pro modelinin ise kare şeklinde ek bir lensle donatılabileceğini öne sürüyor. Kamera kurulumunda bir periskop telefoto sensörü olması bekleniyor. X60 serisinin degrade mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç renkle satışa sunulacağı söyleniyor.