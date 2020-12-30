Vivo X60 ve Vivo X60 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo bugün iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürdü. Vivo X60 ve Vivo X60 Pro akıllı telefonları Samsung Exynos 1080 5nm işlemciden güç alan ilk akıllı telefonlar olmayı başardı. Yeni X60 telefonlar işlemcisinin yanısıra ince bir tasarıma, yeni bir işletim sistemine ve etkileyici kameralara sahip.

Tasarım

Vivo’nun yeni akıllı telefonları fazlasıyla ince tasarımları da beraberinde getiriyor. Standart model 7.36 milimetre kalınlığında, Pro model ise 7.59 milimetreyle biraz daha kalın bir tasarım benimsiyor.

Her iki telefon da ipeksi bir dokunuş gibi görünen AG Glass Satin Finish ile kavisli bir arka kapağa sahip. Bununla birlikte Vivo, standart modeldeki düz paneli, Pro modelde kavisli bir hale getirdi. Standart modelin tasarımı açıya bağlı olarak renk kaymasına neden olan çift tonlu bir boya işi ile tamamlandı.

Teknik Özellikler

Vivo X60 ve X60 Pro’nun her ikisi de 2376 x 1080 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inç ekran paneli bulunduruyor. AMOLED ekranlarda ortalanmış bir delik, 19,8: 9 en-boy oranı yer alıyor. Telefon, HDR10 + sertifikalı. Vivo, LTM Sunscreen ekranının Samsung ile birlikte geliştirildiğini ve güçlü ışık altında bile net ve parlak olacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

Exynos 1080 işlemci, 8GB veya 12GB RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 depolama ile eşleştiriliyor. Vivo, her iki telefonda da ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz kilidi, Çift SIM desteği, Bluetooth 5.1, NFC ve çift bantlı Wi-Fi desteği sunuyor.

Ayrıca, Android 11 tabanlı yeni OriginOS 1.0 işletim sistemi ile destekleniyor. Vivo X60, 4300mAh bataryaya sahipken Vivo X60 Pro 4200mAh bataryayı beraberinde getiriyor. Her iki telefon da 33W hızlı kablolu şarj desteği ile birlikte geliyor.

Kamera

Kamera faktörü, Vivo için çok önemli ve bunu yeni X60 serisi akıllı telefonlarla pekiştiriyor. Bu sefer, yeni telefonlarda kullanılan lens teknolojisi için ZEISS ile ortaklık kurdu.

Standart Vivo X60, etkileyici stabilizasyon için 4 eksenli OIS sarsıntı önleyici ve kapalı döngü motorlu ikinci nesil Sony IMX598 48MP f/1.79 gimbal kameraya sahip. 13MP f/2.2 120 derece ultra geniş açılı kamera ve 13MP f/2.46 50mm telefoto kamera ile birlikte geliyor.

Pro Model, aynı Sony IMX598 48MP gimbal kameraya sahip, ancak f/1.48 diyafram açıklığı ve 7P lensi bulunuyor. Ayrıca 4 eksenli OIS ve bir kapalı çevrim motoru da beraberinde getiriyor. Telefonda 13MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera, distorsiyon düzeltme özelliğine sahip, böylece düzeltmeden sonra görüş alanı 120 dereceden 108 dereceye düşebiliyor.

Vivo X60 Pro, 13 MP telefoto kameranın yanı sıra, 5x optik yakınlaştırma ve 60 kata kadar süper zoom sağlayan 8 MP f/3,4 periskop kameraya da sahip. Her iki telefonda da 32MP f/2.45 selfie kamerası bulunuyor.

Fiyat

-8 + 128 GB = 535 ABD doları

-8 + 256 GB = 581 ABD doları

-12 + 256 GB = 612 ABD doları