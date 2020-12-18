Vivo X60 ve X60 Pro’nun Resmi Görselleri Ortaya Çıktı!

Vivo‘nun Vivo X60 serisini bu ayın sonunda piyasaya sürmesi bekleniyor. Yakın tarihli bir sızıntı, telefonların 28 Aralık’ta resmiyet kazanabileceğini iddia ederken; Çinli firma henüz bunu onaylamadı. Lansman öncesinde Vivo X60 ve Vivo X60 Pro akıllı telefonların resmi görüntüleri bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Vivo X50 Haziran ayında piyasaya giriş yapmıştı ve o seri 1080 x 2376 piksel çözünürlükte sunulan 6.56 inç Samsung E3 AMOLED ekranlar ile gelmişti. Aynı ekran bazı değişikliklerle Vivo X60’ta da sunulacak. X50 modellerinde bulunan sol üst köşedeki selfie kamera kesimi yerine, sonraki sürümlerde üstte ortalanmış bir delik bulunuyor.

Vivo X60, 90Hz yerine 120Hz’lik daha yüksek bir yenileme hızını destekliyor. Görseller, Vivo X60’ın düz ekrana sahip olacağını, Pro modelin ekranının ise kavisli kenarlara sahip olacağını gösteriyor.

Vivo X60 serisinin arka görünümü X50 serisinden çok da farklı değil. Vivo X60, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel bir ana kamera, 13 megapiksel bir ultra geniş lens ve 13 megapiksel bir portre yakalayıcı içeren üçlü bir kamera sistemine sahip.

Öte yandan Vivo X60 Pro, kullanıcılara f/1.48 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens, 13 megapiksel portre lensi ve bir 8 megapiksel periskop yakınlaştırma lensi sunuyor. Exynos 1080 işlemci ve 12 GB RAM ile desteklenen Vivo X60 serisi, tamamen yeni OriginOS ve Android 11 işletim sistemi ile desteklenecek.

Vivo X60 ailesi aynı zamanda Snapdragon 888‘den güç alması muhtemel Vivo X60 Pro Plus’ı da içeriyor. Telefonun diğer X60 modelleriyle aynı ekrana sahip olsa da gelişmiş bir arka kamera sistemi ile donatılmış olarak gelmesi bekleniyor. X60 serisi telefonlar 33W hızlı şarj ile geliyor.