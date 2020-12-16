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Vivo X60’ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Vivo X60 serisine dair detaylar hız kesmeden devam ediyor. Telefon serisinin Exynos 1080 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Vivo X60

Vivo X60 ve X60 Pro akıllı telefonların 29 Aralık’ta resmiyet kazanması bekleniyor. Resmi lansman öncesinde şirket telefonlarla ilgili ayrıntıları paylaşmaya başladı bile.

Şirket şimdi Vivo X60 akıllı telefonun, 5nm EUV FinFET işlemi kullanılarak üretilen Samsung Exynos 1080 işlemciden güç alacağını doğruladı.

Şirkete göre, Samsung’un Exynos 1080 işlemci 8nm LPP işlemi kullanılarak üretilen bir yonga setine kıyasla performansta yüzde 14 ve güç tüketiminde yaklaşık yüzde 30 artış sunuyor.

Vivo X60

Bu son nesil kullanan ARM sitesindeki Cortex-A78 çekirdek ve Mali-G77 GPU yüzde 25 oranında performansını artırmak için talep edilen bir Mali-G78 grafik işlemcisi olarak sunuluyor.

Şirket ayrıca Vivo X60 serisinin, sıradan OIS teknolojisinden daha iyi gece modu çekimi sunan yepyeni bir ultra-stabil mikro pan-tilt teknolojisi 2.0‘a sahip olduğunu da doğruladı.

Yakın tarihli bir sızıntı, Vivo X60’ın f/1.6 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kamera sensörü içeren üçlü bir kamera sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Telefonda 13 megapiksel süper geniş lens ve 13 megapiksel portre kamerası da mevcut bulunuyor. Ayrıca, ZEISS optikleri tarafından desteklenen ikinci nesil mikro-gimbal stabilizasyonunu da bulunduruyor.

Vivo’nun, X60 serisi altında üç akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro Plus telefonlarının 120Hz yenileme hızı ekranı, OriginOS ile Android 11 işletim sistemi ve 33W hızlı şarj teknolojisi desteğine sahip olması bekleniyor.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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