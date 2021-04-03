Vivo X60t, 120 Hz Ekran Paneliyle Birlikte Duyuruldu!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçiğimiz yılın Aralık ayında yeni X60 ve X60 Pro modellerini duyurmuştu. Şirket Ocak ayında ise seriye X60 Pro Plus‘ı ekleyerek yoluna devam etmişti. Bugün ise Vivo, seriyi daha da genişleterek X60t‘yi resmi olarak sunmaya başladı.

Yeni, Vivo X60t, X60 ile birçok benzerliği içerisinde barındırıyor. Ancak aradaki en temel fark, Çin versiyonlu X60‘da kullanılan Exynos 1080 yongası ve Global versiyonda kullanılan Snapdragon 870 yonga seti yerine X60t‘de MediaTek‘in yeni Dimensity 1100 yonga seti kullanılması oluyor.





Vivo X60t‘nin serinin diğer modellerinden bir diğer farkı ise kamera oluyor. Yeni X60t, ZEISS şirketi ile ortak çalışılarak üretilen üçkü bir kamera modülüne sahip. Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 13 Megapiksel portre sensörleri olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor. Ayrıca cihaz X60‘ta bulunmayan gimbal sabitlemeye sahip durumda. Vivo X60t‘nin sadece 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor, şirket bunun dışında farklı versiyonlar sunmuyor.

Cihaz 6.56 inç FullHD+ AMOLED 120 Hz bir ekran ve 32 Megapiksel Selfie kamera ile geliyor. Bununla birlikte kaputun altında 33 W hızlı şarj destekli 4.300 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Android 11 ve OriginOS ile birlikte çalışan cihaz, NFC ve 5G bağlantısıba sahip. Şirket cihazı şuan için Çin pazarında 530 dolar fiyat etiketiyle birlikte sunuyor. Telefonun küresel pazara çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.