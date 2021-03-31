Vivo X60t Çok Yakında Satışa Sunulabilir – Detaylar

Vivo X60 serisi, Exynos 1080 ile çalışan Vivo X60 ve Vivo X60 Pro’nun yanı sıra Snapdragon 888 ile desteklenen Vivo X60 Pro Plus’ı içeriyor. Vivo X60t adlı yeni bir cihaz da vu seriye katılmaya hazırlaniyor.

Vivo X60t (model numarası V2085A), diğer Vivo X60 serisi akıllı telefonlara benziyor. Üst merkezli bir selfie kamerası olan bir AMOLED ekran sunuyor ve arka tarafında da üç kamera ve bir LED flaş barındıran dikdörtgen şekilli bir kamera modülü var.

ZEISS markası, kamera muhafazasının içinde de görülebiliyor. Cam arka yüze sahip ve boyutları 159.63 x 75.01 x 7.4mm olarak belirtiliyor. Bu arada cihaz 175,5 gram ağırlığında.

Vivo X60t, 1080 x 2376 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6,56 inç ekrana sahip. Dimensity 1100 yonga seti, 8 GB RAM ile X60t’nin altında bulunuyor. Telefon, 128 GB yerel depolama alanıyla birlikte geliyor.

X60t, 4,220 mAh pilden güç alıyor. Cihazın 3C sertifikası, 33W hızlı şarj desteği ile gelebileceğini ortaya çıkardı. Telefonun 32 megapiksel ön kamerası ve arka tarafında 48 megapiksel + 13 megapiksel + 13 megapiksel üçlü kamera sistemi bulunuyor. Telefonun yaklaşık 565 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.