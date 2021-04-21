Vivo X60t Pro Çok Yakında Satışa Sunulabilir!

Vivo, yeni Vivo X60 serisiyle oldukça beğeni topladı. Görünüşe göre yeni Vivo X60 akıllı telefonu da yakında satışa çıkacak. Yeni bir sızıntı, bu yeni modelin Vivo X60t Pro olarak piyasaya sürüleceğini ancak ne zaman geleceği konusunda bilgi bulunmadığını ortaya çıkardı.

Güvenilir bir kaynağa göre Vivo, Vivo X60t’nin Pro versiyonunu duyurmayı planlıyor. X60t bu ayın başlarında duyruldu ve ona güç veren bir Dimensity 1100 işlemciye sahipti. Dolayısıyla Pro modeli daha iyi bir işlemciyi de beraberinde getirebilir.

Vivo X60t Pro’ya güç verecek işlemciyle ilgili çılgınca bir tahminde bulunacak olursak, bunun Dimensity 1200 olduğunu söyleyebilirz. Vivo X60 serisinin halihazırda Snapdragon 888, Snapdragon 870, Exynos 1080 ve Dimensity tarafından desteklenen modelleri var. Bu nedenle en makul işlemci Dimensity 1200 gibi görünüyor.

Vivo X60 Pro, ortalanmış bir delik, 1080p çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç kavisli bir AMOLED ekrana sahipti. Telefon, kamera kurulumu için 48 MP ana arka kamera, OIS ve 5x optik yakınlaştırmalı 8 MP periskop telefoto kamera, 2x optik yakınlaştırmalı 13 MP telefoto kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte geldi. Yeni Vivo X60t Pro’nun da benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.