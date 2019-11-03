Vivo Y19 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Çin’in yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan akıllı telefon markalarından birisi de Vivo. Son dönemin çok satan akıllı telefon markalarından biri haline gelen Vivo, yeni modeller için tanıtımlarına da devam ediyor. Markanın son olarak Vivo Y19 akıllı telefonları tanıtıldı.

Yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon olarak duyurulan Vivo Y19, Vietnam ve Tayland için özel olarak oluşturulmuş akıllı telefon modellerinden biri. Orta segment özellikleriyle dikkat çeken modelin detaylarından söz edelim. Bakalım bu modelde beklentiler karşılanıyor mu?

Vivo Y19 Tasarımı

Tasarım kısmında, su damlası çentik alanının dikkat çektiğini söylemek lazım. Üst kısımda sadece tek kameranın bulunduğu su damlası çentik alanı bulunmakta. Tek kameranın yer aldığı bu kısmın dışında sadece alt bölümde dokunmatik alan boşluğu yaratması adına ince bir çerçeve kullanılmış. Aslında Vivo, son akıllı telefonlarında böyle bir tasarımı benimsemiş durumda. Markanın hemen hemen her yeni akıllı telefonunda su damlası çentik ekranı görmeye başladık.

Arka kapak kısmı ise yine çok büyük bir farkın bulunmadığı kısımlardan. Köşeye konumlandırılmış çoklu kamera alanı bu modelde de kullanılmaya devam ediyor. Ortalanmış parmak izi sensörü de yine aynı şekilde dikkat çeken tasarım detaylarından birisi.

Vivo Y19 Tüm Teknik Özellikler

Vivo Y19 özellikleri kısmında ise bahsettiğimiz gibi orta ve iyi bir seviye akıllı telefon sunulduğunu eklemek gerekiyor. Telefonda MediaTek Helio P65 işlemcileri bulunuyor. Fiyat performans serisi işlemci modellerinde 12 nm üretim sürecinin etkilerini görüyoruz. Grafik birimi kısmında ise Mali G52 MC2 serisine yer verilmiş. İşlemcinin yanında 6 GB RAM miktarının kullanıldığını ve 128 GB depolama alanına yer verildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Telefonun işlemci ve teknik kısımda sunduğu özellikleri bir kenara bırakıp, ekrana baktığımız zaman ise yeni akıllı telefonların 6,53 inçlik paneli dikkat çekiyor. Full HD+ çözünürlük değerine sahip olan ekran, IPS LCD panelle geliyor. Ekranda LCD kullanılması, fiyatın aşağı çekilmesini sağlıyor.

Özellikler kısmında ekrandan da söz ettiğimize göre geçelim kamera bölümüne. Kamera bölümünde 3 arka kameranın kullanılması önemli bir artı sağlıyor. Telefonda 16 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklık değeri bulunan bir ana kamera var.

Bunun yanında 8 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığı bulunan ikinci kamera bulunuyor. İkinci kamera ultra geniş açılı kamera. Son olarak üçüncü kamera kısmında ise 2 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan derinlik sensörü kamerasının sunulduğunu da ekleyelim. Üçlü arka kameranın dışında ön kısımda ise 16 MP f/2.0 diyafram açıklığı bulunan tek bir kameraya yer veriliyor.

Bu özelliklerinin dışında 5000 mAh değerinde bataryası, 18W hızlı şarj desteği ve Android 9 işletim sistemiyle beraber Vivo Y19 akıllı telefonlarının 215 dolar fiyatı olduğu açıklandı. Bu modelin sadece Tayland ve Vietnam’da satışa çıkması bekleniyor. Haliyle Avrupa bölgesi için fiyat açıklaması yapılmadı.