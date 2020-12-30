Vivo Y20 (2021) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, bugün Vivo Y20 (2021) adlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Akıllı telefonun öne çıkan özellikleri arasında uzun ekran boy oranı, 13 megapiksel üçlü kamera sistemi ve büyük bir pil yer alıyor. Gelin bu telefona yakından bir göz atalım.

Vivo Y20 (2021)

Yeni Vivo Y20 (2021), 164.41 x 76.32 x 8.41mm boyutları olan plastik gövdeli bir akıllı telefon. Telefon 192 gram ağırlığında. 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük ve 20: 9 en boy oranı sunan 6,51 inç IPS LCD ekran ile donatılmış.

Vivo Y20’nin (2021) ön tarafında 8 megapiksel bir selfie kamerası bulunuyor. Akıllı telefonun arka tarafında dikey üçlü kamera sistemi yer alıyor. 13 megapiksellik bir ana kamera, 2 megapiksellik bir bokeh kamera ve 2 megapiksel makro lens ile bir LED flaş içeriyor.

Vivo Y20 (2021) akıllı telefonu, Helio P35 işlemci tarafından destekleniyor. İşlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Telefon, yalnızca 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ile çalışıyor. Telefonda, FunTouch destekli Android 10 işletim sistemi bulunuyor.

Vivo Y20 (2021)

Y20 (2021), 64 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Vivo Y20’de (2021) bulunan diğer özellikler arasında çift SIM kart girişi, bir microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB, yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu ve bir 3.5 mm ses bağlantı noktası bulunuyor. Telefonun Dawn White ve Nebula Blue adlı iki renk seçeneği var. Fiyatı ise yaklaşık 100 dolar olarak belirtiliyor.

Vivo Y20 (2021), görünüş açısından, geçen ay Hongkong ve Vietnam gibi pazarlarda piyasaya çıkan Vivo Y12s’e benziyor. Y12s, 13 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera kurulumu, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahipti. Diğer özellikleri Vivo Y20 (2021) ile tamamen aynı.