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Vivo Y20A Hindistan’da Satışa Sunulmaya Başlandı!

Vivo, yeni akıllı telefonu Y20A'yı Hindistan'da uygun fiyat ile çevrimiçi mağazasında satışa sunmaya başladı.

Yunus Emre Çakır

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Vivo Y20A

Vivo, yeni modeli Y20A’yı henüz tanıtılmasının üzerinden bir hafta bile geçmeden satışa sundu. Hindistan’da bir kaç gün önce tanıtılan Y20A modeli önceki Y20 ve Y20i ailesine katıldı. Şirket Y20A’yı ilk aşamada online web sitesinde satışa çıkardı ancak ilerleyen günlerde mağazalara da geleceği belirtiliyor. Vivo Y20A, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 155 dolar gibi bir fiyatıyla ülkemizde olsaydı oldukça fazla rağbet göreceği kesin bir akıllı telefon olurdu.

Vivo Y20A özelliklerin de ise, 6.51 inç HD+ LCD bir ekran, 8 Megapiksel selfie kamera, akra tarafta ise 13+2+2 megapiksel olmak üzere üç mercek yer alıyor. Bununla birlikte cihaz içerisinde, Snapdragon 439 işlemcisi ve 3GB RAM barındırıyor. Ayrıca Y20A, 64GB Dahili depolama, parmak izi sensörü, Android 11 ve 5.000 mAh batarya ile geliyor. Bunların dışında cihaz Şafak Beyazı ve Nebula Mavisi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip durumda. Alt segmente uygun olan Y20A, ülkemize geleceği konusu henüz belirsizliğini koruyor.

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