Vivo Y20A Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, dün Vivo Y20 (2021) akıllı telefonunu duyurdu. Vivo Y20A adlı benzer bir telefon da bugün resmiyet kazandı. Vivo Y20 ve Vivo Y20i gibi telefonları içeren Y20 serisinde üçüncü sırada yer alıyor. Vivo Y20A‘nın teknik özellikleri ve fiyatlandırmasıyla ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.

Vivo Y20A, 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük üreten 6.51 inç IPS LCD ekrana sahip. Su damlası çentikli ekran 20: 9 en boy oranı sunuyor. Vivo Y20 ve Y20i, Snapdragon 460 işlemci tarafından desteklenirken, Y20A daha az güçlü olan Snapdragon 439 işlemciyi beraberinde getiriyor.

Vivo Y20A, 3 GB LPPDR4x RAM ile birlikte geliyor ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Ek depolama için kullanıcılar cihaza bir microSD kart ekleyebiliyor. Telefon, FunTouch OS 11 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile destekleniyor.

Vivo Y20A’nın arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Makro çekim ve derinlik algılama için f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik bir ana kamera ve bir çift 2 megapiksel sensör içeriyor. Her iki yardımcı kamera da f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Akıllı telefonun önünde selfie kamerası ise 8 megapiksel.

Vivo Y20A, 10W şarj desteğine sahip ve 5.000 mAh pili de beraberinde getiriyor. Telefon, yüz tanıma kilidi desteği ile birlikte geliyor ve yanda bir parmak izi tarayıcısını bulunduruyor. Telefon, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB ve 3,5 mm ses girişi gibi bağlantı özellikleri sunuyor. Vivo Y20A, Nebula Blue ve Dawn White adlı iki renk seçeneğine sahip ve yaklaşık 150 dolar fiyat etiketiyle, 2 Ocak‘ta görücüye çıkacak.